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▲熊本地震後，許多店家的商品都摔落（圖／國民黨立委黃健豪提供）

日本熊本今（28）日下午接連發生兩起地震，先是發生規模7.1強震，2分鐘後又發生規模4.5地震，最大震度達5弱。巧合的是，立法院交通委員會目前正赴日本福岡考察高鐵，人正在熊本的國民黨立委黃健豪受訪表示，地震發生時，路上的車輛與交通號誌都劇烈搖晃，住宿地點也有物品破裂損壞，原訂行程因此緊急取消，至於明、後天的參訪行程，仍須視後續地震情況再做確認。日本當地時間今天下午4時27分，熊本地區發生規模7.1強震，震源深度僅10公里，屬極淺層地震，各地最大震度達7級。僅隔2分鐘，又發生規模4.5地震。截至下午4時30分，包括主震在內，鄰近地區已累計發生15起地震，其中最大餘震規模達6.1、最大震度5弱。黃健豪表示，目前立法院交通委員會一行人位於日本九州熊本郊區，原訂明天將前往福岡，參加台灣高鐵新車交車等相關儀式，不過受到地震影響，後續行程是否照常進行，目前仍在確認中。黃健豪指出，今天當地時間約下午4時30分收到地震警報，隨後便看到路上的車輛與交通號誌劇烈搖晃，團隊立即取消原訂行程，返回住宿地點。回到房間後，約下午5時再次收到餘震警報，房內部分物品因地震震動而碎裂、損壞。黃健豪表示，晚間6時多準備外出用餐時，發現許多餐廳因地震提前打烊，有些原本已預訂的餐廳雖仍有員工留守，但店員表示，考量後續可能再發生強震或餘震，因此已提前讓員工返家休息。此外，熊本市區道路也出現嚴重塞車，交通相當混亂，目前團隊都先返回住宿地點，後續將視地震情況，再決定接下來的行程安排。