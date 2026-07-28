鴻海創辦人郭台銘日前被拍到和一名50歲、名為謝亞彤的女性同打高爾夫球，兩人親密互動掀起全網關注。然而最新消息指出，其實「謝亞彤」不是她的本名，真名是充滿台灣味的謝秀蘭，同時公開她過去曾以Annie、喬琪等3個藝名活動過。

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郭台銘女球友本名公開！不是謝亞彤而是謝秀蘭

根據《鏡週刊》報導，郭台銘的50歲女球友本名並非外界盛傳的「謝亞彤」，「謝秀蘭」才是她的真實本名，且出生至今都沒有更改過任何一次名字。

只不過在不同時期，謝秀蘭曾因工作場合不同使用過不同「藝名」，其中包括20多歲時在新加坡舞廳工作時的花名「喬琪」，以及跟郭台銘打球時用的英文名字「Annie」，最後則是外界盛傳的本名「謝亞彤」。

75歲鴻海集團創辦人郭台銘，六月底被爆出跟謝姓女球友熱絡互動中，不僅被捕捉多次接送女方，她還會幫郭台銘塗抹防曬乳等，互動非常曖昧。不過至今郭台銘尚未對外回應真實狀態，正宮曾馨瑩則傳出因為老公緋聞爭議有苦難言，多次進出醫院求助。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...