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俗稱「股利利多法」的信用風險內部評等法（IRB法）開放銀行申請後，金管會今（28）日核准合庫銀行、第一銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、玉山銀行及中國信託銀行等7家銀行自今（115）年第4季開始適用，並分5年逐步調降產出下限比率，有助提高財務、減輕增資壓力，配發現金股息空間也更大。同時，金管會也預告，最晚明年下半年開放第2批銀行提出申請IRB法是透過內部評等模型，更精細評估授信違約率與違約損失率，以更精確衡量資產信用風險與所需資本計提，並強化風險控管能力。金管會於113年上半年受理銀行申請採用信用風險IRB法，計有7家銀行提出申請。金管會與聯合徵信中心及中央存款保險公司成立專案審查工作小組，歷經初審、複審、實地審查及1年試辦等階段，就各銀行風險管理架構、內部評等制度、模型發展及驗證、資料品質、模型治理及實際運作情形等面向進行全面審查。依審查結果，金管會公布7家銀行均已符合採用IRB法的條件，故均獲得核准。另為兼顧IRB法的穩健推動，金管會也採行2大配套措施：巴塞爾資本協定三(Basel III)增訂產出下限規範，惟保留各國調整的彈性，考量我國銀行由標準法轉換至IRB法，亦有資本需求變動之情形，因此緩步調降產出下限比率，採5年過渡期安排，7家銀行自今年第4季起，適用95%的產出下限比率，其後每年調降5個百分點，自120年第4季起適用最終72.5%的產出下限比率。7家銀行於使用IRB法計提資本期間，仍應持續符合申請適用IRB法之門檻條件，即資產規模應達新台幣2.5兆元以上，且依標準法及IRB法計算之普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，皆應分別達9.5%、11%及13%以上(一般銀行之法定最低標準為7%、8.5%及10.5%)，如銀行有未符合相關條件者，則將暫停使用IRB法計提資本。金管會強調，這次核准銀行適用IRB法，有助於促進銀行持續精進信用風險模型開發與驗證、資料治理等能力，並將內部評等結果更有效運用於日常營運，支持業務穩健發展，提升我國銀行業整體競爭力。金管會也表示，將持續觀察首批銀行適用IRB法後，其財務及業務經營變化情形，以及對整體銀行業之影響，預計最晚於明年下半年開放第2批銀行提出申請。