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▲五名廚聯手打造「鮑、肚、翅、參、燕」極致海味榮華宴，（圖／記者金武鳳攝，2026.7.28)

▲歡慶創業33載，台中大墩路台南擔子麵邀5名廚聯手打造「鮑肚翅參燕」極致海味榮華宴謝客。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.28)

創立33週年的台中大墩路台南担仔麵，以一碗擔仔麵起家，卻擁有法國巴洛克式風格裝潢、英國皇家骨瓷餐盤等奢華元素，以及頂級海鮮料理文化，成為中部最受歡迎的頂級餐廳。33年來，台南担仔麵始終秉持「嚴選食材、尊重原味、精益求精」理念，從傳統台菜出發，融合粵菜、日式及法式料理技法，不斷創新精進，是精緻海鮮宴席首席品牌。適逢創立33週年，餐廳以「」為主題，推出年度限定極致海味饗宴，集結世界頂級食材如俄羅斯魚子醬、義大利黑松露、法國鵝肝、雲南野菌等結合精湛料理工藝，向一路支持品牌的顧客表達最誠摯的感謝。為了打造這場別具意義的33週年紀念盛宴，台南担仔麵特別邀請五位享譽餐飲界的大師共同參與宴席設計，以各自擅長的料理哲學與技藝，共同演繹台灣頂級宴席文化。五位知名廚神包括：台灣食神梁幼祥、飲食男女李安首席顧問林慧懿、臺灣法式料理鼻祖 李登輝御廚林炳章、香港米其林名廚黎有甜及漢來飯店安東廳主廚洪志鴻，陣容難得一見。五位大師跨越台菜、粵菜、法式料理與國際宴席文化，歷經多次交流與試菜，攜手打造「鮑、肚、翅、參、燕」33週年限定宴席，希望透過每一道料理，展現食材的極致價值與料理職人的精神。此次發表的33週年套餐，以五大珍饈為核心，主菜包括：鮑汁扣24頭原隻吉品鮑、上湯紅燒特排翅、蟹肉金湯官燕窩、老火金湯燜燕麥扣花膠和蔥燒極品關東刺參，道道都是神級美食。不僅如此，還搭配帝王蟹肉水晶凍佐魚子醬、鮮露清蒸活龍蝦（或寶島水果焗明蝦）、黑松露蒸龍膽石斑魚、紅蟳胡麻豆腐、羊肚菌笙茸螺頭鮮雞湯、松露鵝肝烤布蕾等料理，呈現從開胃、湯品、主菜到甜點的完整海味盛宴。「33」不僅代表品牌走過三十三個年頭，更象徵一路以來對品質的堅持、對料理的熱愛，以及對每一位顧客的感謝。未來，台中大墩路台南担仔麵將持續以創新精神傳承台灣宴席文化，讓更多人感受屬於台灣海鮮料理的魅力，持續寫下下一個精彩篇章。