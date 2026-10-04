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▲小S出現在英國倫敦，原來主要是陪女兒Lily到當地學校安頓。（圖／翻攝自小S 徐熙娣FB）

小S與許雅鈞夫妻近日被粉絲目擊現身英國，原來是為了陪二女兒Lily（許韶恩）到當地安頓、念書。據悉，Lily將在英國攻讀經濟相關科系，沒有跟著姊姊Elly（許韶恩）赴美，主要是她更喜歡英國的環境，但具體在哪念書，小S一家並未透露。至於三女兒「許老三」Alice（許曦恩），未來也打算從商，目前還在台灣讀書。據《壹蘋新聞網》報導，Lily過去曾在澳洲留學一年，但因她非常喜歡英國環境，所以決定轉學到英國念大學，主修經濟相關科系，小S與許雅鈞這才陪女兒到當地安頓，一家人也趁著休假在倫敦旅遊。小S日前就在IG分享她到倫敦尋找大S紀念長椅的貼文，可惜當地因施工關係，椅子暫時找不到，小S一度觸景傷情落淚，直呼：「太多跟我姐在英國的回憶了啦！珊，真的好想妳～」她過去曾和大S在英國遊學1個月，因此才在倫敦留下許多回憶。對於Lily就讀的學校，小S一家則沒透露。而Elly與Lily這對姊妹花今年9月也聯手推出女裝品牌「MEUWSE」，打造屬於自己的流行時尚，目前品牌商業統籌與整體造型方向主要由Elly負責，Lily則發揮自己的繪畫天賦，把藝術融入服裝設計。小S則採取旁觀態度，支持姊妹倆創業但不干涉，因此平常給比較多協助的反而是小S的小姑許馨云。她擁有美國法學博士學位及加州執業律師資格，目前已退休，成為小S姊妹倆最好的諮詢顧問。至於小S的小女兒「許老三」，她目前才14歲，未來是否會跟著姊姊們一樣出國留學，還很難說。不過小S曾透露Alice從小就很有商業頭腦，9歲的時候就問過她關於開店、租金、找店面等問題，早早就立下想當老闆、賺大錢的人生目標。