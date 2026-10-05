動漫迷逛台北地下街，除了模型店、動漫店和扭蛋店，現在還多了一個不定期出現的「挖寶點」！由「再約市集」主辦的《漫漫玩》動漫市集，從2025年第一回合一路辦到今年10月的第十二回合，現場集結動漫周邊、模型、公仔、同人創作等商品，而且免費入場。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪發現，除了買東西之外，現場也能看到主辦單位其他場次與延伸活動的宣傳資訊，甚至擺放相關活動折抵券，讓《漫漫玩》不只是單次市集，也逐漸形成固定舉辦、持續串聯玩家的動漫交流活動。
《漫漫玩》是什麼？從第一回合一路辦到第12回
《漫漫玩》其實是近年才出現的動漫市集。主辦單位「再約市集」官方介紹寫道，「再約」不僅是一句承諾，更是一種行動的召喚，希望透過市集活動，讓「下次再約」從約定變成真正的重逢；官方目前仍保留2025年2月22日至23日《漫漫玩第一回合》的相關資訊，地點就是台北地下街。
活動發展速度相當快，進入2026年後幾乎隔一段時間就能看到《漫漫玩》登場，例如1月已有第五回合、3月第七回合、5月第八回合，9月19日至20日舉辦第十一回合，10月3日至4日緊接著就是第十二回合；下一場第十三回合則排定11月7日至8日，再度回到台北地下街。換句話說，《漫漫玩》並非嚴格固定「每月一次」，但目前大約每隔1至2個月就有機會看到一般場或其他延伸場次。
不只是二手模型！免費入場、同人創作也能逛
《漫漫玩》雖然給人「動漫玩具挖寶」的印象，但現場其實不只二手模型。以今年3月舉辦的第七回合為例，當時定位為綜合型同人誌活動，共規劃社團100攤、一般100攤，活動地點就在台北地下街第一廣場、Y27出口旁，而且一般民眾及社團皆可免費入場。
因此來到現場，可以看到模型、公仔、動漫角色周邊，也有創作者販售同人商品，每一攤出現的作品、角色都不太一樣。相較漫畫博覽會、動漫節等大型活動以出版社、代理商及品牌新品為主，《漫漫玩》更接近玩家與創作者交流的市集形式，最大的樂趣就是慢慢翻、慢慢找，有時還可能碰到平常不容易找到的角色商品。
記者實際走訪第十二回合，發現現場不只有買賣商品，還能接觸其他動漫活動資訊，服務台就擺放漫畫博覽會、CGF動漫電玩展相關宣傳及50元折抵券。而《漫漫玩》也將走出台北地下街，10月9日至11日另有《漫漫玩 EX-3》排定在台北花博公園爭艷館登場。
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《漫漫玩》其實是近年才出現的動漫市集。主辦單位「再約市集」官方介紹寫道，「再約」不僅是一句承諾，更是一種行動的召喚，希望透過市集活動，讓「下次再約」從約定變成真正的重逢；官方目前仍保留2025年2月22日至23日《漫漫玩第一回合》的相關資訊，地點就是台北地下街。
活動發展速度相當快，進入2026年後幾乎隔一段時間就能看到《漫漫玩》登場，例如1月已有第五回合、3月第七回合、5月第八回合，9月19日至20日舉辦第十一回合，10月3日至4日緊接著就是第十二回合；下一場第十三回合則排定11月7日至8日，再度回到台北地下街。換句話說，《漫漫玩》並非嚴格固定「每月一次」，但目前大約每隔1至2個月就有機會看到一般場或其他延伸場次。
《漫漫玩》雖然給人「動漫玩具挖寶」的印象，但現場其實不只二手模型。以今年3月舉辦的第七回合為例，當時定位為綜合型同人誌活動，共規劃社團100攤、一般100攤，活動地點就在台北地下街第一廣場、Y27出口旁，而且一般民眾及社團皆可免費入場。
因此來到現場，可以看到模型、公仔、動漫角色周邊，也有創作者販售同人商品，每一攤出現的作品、角色都不太一樣。相較漫畫博覽會、動漫節等大型活動以出版社、代理商及品牌新品為主，《漫漫玩》更接近玩家與創作者交流的市集形式，最大的樂趣就是慢慢翻、慢慢找，有時還可能碰到平常不容易找到的角色商品。
記者實際走訪第十二回合，發現現場不只有買賣商品，還能接觸其他動漫活動資訊，服務台就擺放漫畫博覽會、CGF動漫電玩展相關宣傳及50元折抵券。而《漫漫玩》也將走出台北地下街，10月9日至11日另有《漫漫玩 EX-3》排定在台北花博公園爭艷館登場。