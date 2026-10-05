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百元就能開始挖！盲包、小物價格很親民

▲現場原創吊飾、徽章與小物不少，部分商品價格約120元至200元，適合小額挖寶。（圖／記者林若瑋攝）

▲部分攤位推出「盲包100元、買一送一」，小額預算也能輕鬆挖寶。（圖／記者林若瑋攝）

想買收藏也可以 figma、鋼彈、怪獸玩具價格上千元

▲《漫漫玩第十二回合》也有不少收藏級模型與可動公仔，現場 figma、S.H.Figuarts 等商品價格從數百元到數千元都有。（圖／記者林若瑋攝）

▲除了動漫角色周邊，現場也有大量怪獸、特攝類收藏玩具，從熱門作品到懷舊收藏都有。（圖／記者林若瑋攝）

▲《漫漫玩第十二回合》現場人潮不少，不少玩家停在攤位前慢慢挑選模型、動漫周邊與創作商品。（圖／記者林若瑋攝）

台北地下街《漫漫玩第十二回合》到底有多好逛？《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪發現，現場商品可以用「包山包海」形容，從百元盲包、角色吊飾、徽章，到 figma、S.H.Figuarts 等千元收藏模型都有；作品類型也相當廣，從《吉伊卡哇》、《我的英雄學院》、《HUNTER×HUNTER》、《BLEACH》，一路到鋼彈、怪獸玩具都能看到，不論想花小錢挖寶，還是專程找收藏品，都有東西可以慢慢翻。實際逛一圈，可以看到不少百元上下的小物，像是角色吊飾、徽章、卡片、布製品等，部分攤位甚至直接掛出「盲包100元、買一送一」，對只是想順手帶個周邊回家的動漫迷來說，相當沒有負擔。現場也能看到不少創作者自己製作的商品，除了商業動漫周邊，也有原創吊飾、布製品、角色小物等，價格多落在百元左右。這也讓《漫漫玩》不像單純的二手模型市集，反而更像把收藏交換、動漫周邊和同人創作全部混在一起。另一邊則完全是收藏玩家的世界。現場有攤位整面擺滿 figma、S.H.Figuarts 等可動模型，價格從數百元一路到2000、3000元以上都有；鋼彈模型、怪獸軟膠也佔了不少攤位，和百元小物形成很大的反差。作品跨度也很廣，不只近期熱門角色，還能看到《HUNTER×HUNTER》、《BLEACH》、《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》等作品周邊，吉伊卡哇、寶可夢相關商品同樣不少；對喜歡老作品或特定收藏類型的玩家來說，這種市集最大的樂趣，就是不知道下一攤會翻到什麼。記者現場觀察，人潮非常多，許多人會直接停在攤位前慢慢挑、比價，也有人明顯是鎖定特定作品或角色而來。《漫漫玩》像是「挖寶型」市集，有人花100元買小物，也有人願意為收藏模型掏出數千元，逛法完全看自己預算和喜好。錯過第十二回合也沒關係，《漫漫玩》10月9日至11日將推出「EX-3」場次，移師台北花博公園爭艷館；第十三回合則緊接著於11月7日至8日回到台北地下街登場。