我是廣告 請繼續往下閱讀

Makiyo（川島茉樹代）在2023年7月宣布與前夫小金離婚，雙方婚姻僅維持14個月。獨自撫養家人的她，今（4）日受訪時控訴前婆家突然要搶監護權，傳訊問她是不是交男友了，還勸她年輕可以再去交男友，讓Makiyo一時情緒激動，忍不住爆粗口嗆：「根本沒有！」談及前夫家的種種行徑，Makiyo直球回應：「要我的命，那你的命也拿來，我跟你弄到底。」Makiyo與前夫的婚姻僅14個月，離婚後獨自撫養家人，今日受訪時被問及近況，Makiyo坦言前夫宛如失蹤，多年來對家人不聞不問，離婚時也未要求給付金額。怎料，今年8月她突然收到前婆婆的訊息，問她是不是新交男朋友，打算搶走4歲多的家人到南部居住，讓她十分傻眼接連爆粗口說：「根本沒有！我很氣很氣，X你娘。還說要請律師，要搶監護權，他X的！」和前夫離婚後，Makiyo坦言僅有前婆婆偶爾關心，如今卻突然要搶走家人，更得知是前公公的主意，讓她相當不滿，就連傳訊給對方也愛理不理、已讀不回。對此，Makiyo直球對決說，若前夫真要打官司，先把積欠多年的贍養費匯過來再說：「為了保護我孩子，那要不要把這幾年幾百萬贍養費準備好？要我的命，那你的命也拿來，我跟你弄到底！」事實上，Makiyo與前夫在婚姻期間就出現不少摩擦，爆料對方在月子中心時就很不貼心，返家後更因為受不了小孩而常搞失蹤。且Makiyo也不滿前夫不願支付生活開銷，欠繳房租與電費導致家中斷電，雙方撐不過磨合期，最終協議和平分開。不過，今年2月Makiyo才在臉書曝光與前婆婆的合照，透露對方特地來探望家人，當時她還公開向前婆婆致謝：「這樣我就已經很幸福了，我要在這邊跟阿嬤說謝謝有你，雖然沒有緣份當法律上的家人，但你對家人的愛，已經超越法律，所以我愛你。」沒想到過了半年卻風雲變色，甚至打算進入官司程序。