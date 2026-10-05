根據星巴克官網，今10月5日周一開工咖啡優惠，使用uniopen聯名卡爽喝「星巴克買一送一有星冰樂」飲料好友分享，大杯55元起優惠菜單價格一次整理；星巴克表示，8款星沁爽現在特大杯單一特價99元划算推薦。85度C表示，「第二杯半價」雙十國慶連假優惠別錯過。
星巴克：買一送一有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠 星沁爽特大杯99元
今9月21日周一開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》算好最便宜星巴克優惠價格推薦：
◾️大杯「芒果火龍果檸檬星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️大杯「麝香葡萄風味氣泡飲」75元（兩杯優惠價150元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並依各門市現貨為準；優惠不併用。
8款星沁爽特大杯單一特價99元！
即日起至11月3日，活動期間，全台門市開喝：草莓巴西莓風味檸檬／椰奶／冰雪星沁爽、芒果火龍果檸檬／椰奶／冰雪星沁爽、蘋果山竹風味爆爆檸檬／椰奶星沁爽，特大杯單一價99元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
85度C：指定果咖「第二杯半價」！雙十國慶連假優惠
延續國際咖啡日優惠，雙十國慶連假繼續喝85度C「第二杯半價」咖啡優惠！85度C全台門市，10月1日至10月11日，指定8款果咖任選「第二杯半價」咖啡優惠！包括：蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式、椪柑冰美式、芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡等，都划算開喝。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今9月21日周一開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》算好最便宜星巴克優惠價格推薦：
◾️大杯「芒果火龍果檸檬星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️大杯「麝香葡萄風味氣泡飲」75元（兩杯優惠價150元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並依各門市現貨為準；優惠不併用。
8款星沁爽特大杯單一特價99元！
即日起至11月3日，活動期間，全台門市開喝：草莓巴西莓風味檸檬／椰奶／冰雪星沁爽、芒果火龍果檸檬／椰奶／冰雪星沁爽、蘋果山竹風味爆爆檸檬／椰奶星沁爽，特大杯單一價99元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
85度C：指定果咖「第二杯半價」！雙十國慶連假優惠
延續國際咖啡日優惠，雙十國慶連假繼續喝85度C「第二杯半價」咖啡優惠！85度C全台門市，10月1日至10月11日，指定8款果咖任選「第二杯半價」咖啡優惠！包括：蜜桃冰美式、荔枝冰美式、桑椹冰美式、葡萄冰美式、甘梅冰美式、椪柑冰美式、芒果雲朵咖啡、芭樂西西里咖啡等，都划算開喝。