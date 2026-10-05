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▲松山家商本季首度挑戰U19籃球聯盟，首戰以31比52不敵引爆酋長隊，陣中多達11名高一新生的換血陣容迎來高強度震撼教育。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲自足球轉戰籃球的高一新秀吳伯仁（右）身披24號球衣致敬Kobe，此役攻下8分並在受傷後重返球場，展現無懼衝撞的曼巴精神。（圖／U19籃球聯盟提供）

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季今（4）日進行U19第2組賽事，本季新加入的松山家商迎來聯盟初登場，最終以31比52不敵引爆酋長隊（Chief）。雖然首戰吞敗，但對今年陣中多達11名高一生的松山家商來說，這場比賽更像是一堂震撼教育，也是球隊本季最重要的練兵起點。松山家商是HBL乙組球隊，雖然不像鄰近的松山高中在甲級戰場聲名響亮，但仍是不少乙組球員延續籃球夢的舞台。校內體育風氣相當興盛，桌球隊更曾培育多名國手，包括剛結束名古屋亞運的馮翊新。松山家商總教練邱昱翔表示，籃球隊屬於一般班級，平時與體育班較少接觸，但校內運動氛圍濃厚，對球員仍是很好的環境。今年球隊一次收進11名高一新生，也因此決定報名U19聯盟，目的就是讓年輕球員有更多實戰機會。「如果照往年的規劃，很可能有些人還沒打到球就想放棄了。」邱昱翔說，希望透過U19比賽，讓大家提早感受高中強度，也在實戰中慢慢累積經驗。面對引爆酋長隊，松山家商全場命中率僅22.8%，外線30投只命中2球，團隊失誤也多達24次。對一支以年輕球員為主的隊伍來說，這些數字直接反映出比賽強度與默契仍有落差。邱昱翔坦言，今年暑假學校球場剛好整修，球隊必須外找場地訓練，加上高三球員開始準備升學，整體磨合時間不足，目前還有很大進步空間。「現在我只要求大家先做好防守，不用承擔太多壓力。」邱昱翔說，現階段最重要的是慢慢銜接高中比賽節奏，讓年輕球員不要太早被挫折打垮。松山家商此役得分最高的是高三後衛林祐希，他攻下11分，另有6抄截、2阻攻，第四節尾聲仍積極拚搶，態度相當突出。不過身為主控的他也發生8次失誤，賽後苦笑表示，球隊還需要更多時間磨合。林祐希說，自己現在高三，每週有3天要進行學科培訓，練習時間有限，因此體能與默契都還有落差。國中時期開始打球的他，當年一頭熱加入籃球隊，雖然成績始終不算理想，但家人一路支持，讓他高職仍能繼續打球。「今年是最後一年了，雖然很忙碌，但讀書的時候總會手癢。」林祐希說，希望自己永遠把目標放在下一場比賽，珍惜最後一年的籃球時光。另一名亮點是高一新生吳伯仁。他在場上積極進攻、跑位，不斷嘗試破壞對手防線，全場投進2記三分球，貢獻8分、2抄截。第3節一度摔傷退場休息，但第4節尾聲仍回到場上奮戰。吳伯仁身穿24號球衣，正是為了向NBA傳奇球星Kobe Bryant致敬。「我穿24號就是為了Kobe，雖然我小時候他就退休了，但很喜歡他的精神跟球風。」他笑說，前幾天比賽才模仿Kobe的後仰跳投，完成進算加罰，讓他覺得非常過癮。有趣的是，吳伯仁小時候其實是足球出身，從幼稚園一路踢到國小畢業，因疫情中斷才轉練籃球。他表示，足球和籃球的挑戰不一樣，但都是高強度運動，也都能從中獲得成就感。雖然才剛加入松山家商，吳伯仁已經很喜歡球隊環境。他透露，學長都很照顧學弟，讓他不後悔自己的選擇。至於目前最大課題，他坦言自己在場上很容易緊張，希望先解決這個問題，未來有朝一日能幫助松山家商拿下乙組冠軍。