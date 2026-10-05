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華爾街AI熱潮壓倒升息等風險

美股那斯達克指數與標普500指數衝高點

美股那斯達克指數與標普500指數在上周雙雙來到歷史高點附近，台指期夜盤上周五狂飆677點收在49346點，帶動台北股市今（5）日開盤上漲99.21點、來到48574.95點。隨後漲幅擴大超過千點，來到49601.30點，衝上新高。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲2.09點、來到429.02點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲50元、來到2550元，隨後衝高到2580元。聯發科開盤上漲30元、來到4980元；台達電開盤上漲35元、來到1920元。鴻海上漲3元，開254元；日月光投控上漲34元，開747元。根據彭博報導，華爾街對人工智慧（AI）的著迷程度之高，已足以壓倒包括飆升的利率在內的所有風險。Principal Asset Management 市場策略師奧坎波（Magdalena Ocampo）提到，「成長依然強勁，並受到科技相關活動的支撐與推升。現在正在發生改變的，是市場日益認為通膨上行風險與經濟下行風險都在增加。而這或許正是市場在平靜表面下試圖告訴我們的真相。」美股美國9月非農就業數據出人意料的疲軟，加強市場對於聯準會（Fed）10月利率或將按兵不動、不繼續升息的預測，激勵美股收紅。AI晶片龍頭輝達（Nvidia）領漲那斯達克指數，股價更一度在盤中創下新高，市值一度達到5.7兆美元，距離6兆美元僅一步之遙。2日收盤，美股道瓊工業指數上漲250.40點或0.49%，報51176.96點；那斯達克指數上漲319.27點或1.19%，報27190.86點；標普500指數上漲56.27點或0.73%，報7722.72點；費城半導體指數上漲307.68點或2.40%，報13136.68點。台積電ADR上漲472.78%，日月光ADR上漲47.45%，聯電ADR上漲26.27%，中華電信ADR下跌46.16%。台指期夜盤，盤中最高來到49495點，終場上漲677點或1.39%，收在49346點，台積電期貨盤後終場上漲35元或1.39%，收在2555元。