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美中AI競賽再升溫，外媒《彭博社》分析指出，中國頂尖AI模型與美國競爭對手的性能差距已縮小至約3%，相比今年5月的9%，以及今年稍早的15%，中國AI模型追趕速度明顯加快。《彭博》指出，中國AI能力提升的關鍵之一，是DeepSeek等中國AI實驗室持續突破。DeepSeek今年9月推出V4.1 Flash後，相關測試的表現進一步提升，與美國頂尖模型的性能差距持續縮小。《彭博》情報分析認為，中國AI產業除了累積更多模型開發經驗，也逐漸掌握針對中國本土硬體進行模型最佳化的方法。這項進展也讓外界重新檢視，美國限制先進AI晶片出口的政策成效，以及美國長期維持AI技術優勢的可持續性。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前接受美國媒體《Axios》專訪時，也透露中國AI模型的最新進展，聲稱許多中國模型雖然仍不及美國模型，但能力已經達到美國模型約80-90%；更令他擔心的是，部分中國開放式模型缺乏完善的安全防護，卻可以被快速部署到世界各地。貝森特同時主張，美國應採取「安全加速」策略，在維持AI發展速度的同時強化安全防護，不能因為風險疑慮而放慢腳步，讓中國趁機追上。在AI競賽快速升溫之際，貝森特也透露，美方有意提出，建立美中AI通報機制，一旦AI發生重大事故，或出現可能涉及國家安全、網路攻擊甚至生物攻擊的風險，雙方可以透過通報管道交換資訊，降低意外升級的可能性。貝森特表示，美中不太可能互相公開各自AI模型的詳細能力，但可以先建立對於「AI不應該做什麼」的基本共識。從模型性能、先進晶片到安全治理，美中AI競爭正在從單純的科技較量，逐步擴大為牽動經濟、國家安全及全球科技秩序的戰略競賽。原文連結：