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▲吳奇隆回覆粉絲留言，透露以後不會再拍戲。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆從男團「小虎隊」出道，演員生涯也長達36年，代表作有電影《狗蛋大兵》、電視劇《步步驚心》、《梁祝》、《步步驚情》等，不過他日前突然在回覆留言時透露「不拍戲了」，讓粉絲感到訝異，好奇他是否決定息影而退休，但本人今年全面進軍短劇市場當老闆，也預告會開演唱會，看來是將調整未來事業方向。9月28日，吳奇隆在抖音更新影片，由於他從2021年推出和吳謹言主演的都會愛情劇《我的砍價女王》後就沒有戲劇作品，一名粉絲便留言詢問「最近咋都不出新劇了」，沒想到，吳奇隆言簡意賅的明確回覆：「不拍戲了！」吳奇隆此話一出，讓不少粉絲相當震驚，「永遠的蕭十一郎，永遠的四爺...」、「吳奇隆版的梁祝絕對是最好的一版」、「出道幾十年了，該拍也拍夠了」、「快60（歲）了，要拿退休金了！」然而，吳奇隆不拍戲了3個字似乎不代表將全面退出演藝圈，有粉絲猜測他將花更多時間在經營自媒體，且另有人留言希望吳奇隆舉辦演唱會，他也爽快回覆「會會會」，看似未來亦將投入音樂產業、回歸樂壇。除了積極拍攝短影音和重回歌手身分，吳奇隆今年5月初率領團隊現身寧波甬江科創區數智雙創中心，為旗下新成立的「寧波隆行天下文化傳媒有限公司」與「寧波蓮初影視文化有限公司」舉行揭牌儀式，全面佈局短劇和文旅產業鏈，旗下投資的短劇《我要逆風去》也已經開機，正式進軍短劇市場當老闆。