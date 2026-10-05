台灣新竹知名的主題遊樂園六福村至今每年仍然吸引近百萬人入園，不過近日因為票價又被熱烈討論，有遊客分享自己跟朋友去六福村玩，結果才發現現在園區全票票價要1400元，讓她當場傻眼，好險後來自己是當月壽星有優惠只要690、同行友人也可以有799優惠，兩人總計省下1311元，差點變全票盤子引爆廣大迴響，不少許久沒去六福村的民眾也表示：「沒想到現在要1400元了嗎？太可怕的價格了吧。」

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六福村門票1400元傻眼！遊客1招現省1311元：差點變盤子

有網友在社群平台「Threads」貼文指出「跟朋友去六福村玩，結果到售票亭才發現全票一張要1400元，好險後來售票亭人員問有沒有當月壽星，才立刻使用優惠，門票立刻從1400元降到690元，同行朋友也享有799元優惠，原本2人共要花2800元，最後僅付1489元，現省1311元，真的差點被當冤大頭！園區已經都老舊感，設施也都沒變，還要付停車費200元......如果沒有這門票優惠，真的覺得好像可以不用來。」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「去六福村或其他主題樂園一定要去Klook買票的啊！都是800元以下便宜」、「台灣遊樂園竟然已經要1400元了喔....太誇張」、「最近跟老公去家庭日，看到門口票價寫1400也是嚇一大跳」、「我就是那個冤大頭的人，四個朋友買了1400元原價進去」、「上次跟朋友去，幸好有人屬馬，不然差點也變盤子。」

▲網友分享自己去六福村現場發現票價1400元相當傻眼，所幸後來使用壽星優惠，跟朋友才省下1311元。（圖／六福村提供）
▲網友分享自己去六福村現場發現票價1400元相當傻眼，所幸後來使用壽星優惠，跟朋友才省下1311元。（圖／六福村提供）
六福村壽星優惠規定曝光！Klook價格比較真的省

記者實際查詢六福村官網，今年的壽星優惠活動有2種規定，包括生肖屬馬、當月壽星在現場購票出示證件就可以優惠價690元入場，另外同行親友則可以享有優惠價799元入場，最多可以帶4位親友，相比原價要1400元的門票來看，屬馬及當月壽星票價都打5折以上，親友團則是打5.7折左右。

另外，內行人推薦的Klook，實際查詢六福村門票一張六福村主題遊樂園門票包含動物園單日票為799元，也是比原價打5.7折，如果一群親朋好友要去沒有屬馬、當月壽星的話，就建議直接上Klook平台購買入園，否則到現場購票就要1400元。

▲內行人推薦的Klook，實際查詢六福村門票，一張六福村主題遊樂園門票包含動物園單日票為799元，也是比原價打5.7折。（圖/Klook官網）
▲內行人推薦的Klook，實際查詢六福村門票，一張六福村主題遊樂園門票包含動物園單日票為799元，也是比原價打5.7折。（圖/Klook官網）
其實台灣主題樂園現在推出的優惠非常多，雖然說全票的票價都漲到千元以上，不過每一季或者連假甚至年度都會有常態性優惠，挑選最佳時機前往園區。記者就曾經搭配活動以及壽星優惠活動，以299元入場劍湖山世界過，原價1199元直接現省900元，所以大家出遊要去遊樂園之前，都可以到官網做做功課哦！

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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