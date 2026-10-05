台灣新竹知名的主題遊樂園六福村至今每年仍然吸引近百萬人入園，不過近日因為票價又被熱烈討論，有遊客分享自己跟朋友去六福村玩，結果才發現現在園區全票票價要1400元，讓她當場傻眼，好險後來自己是當月壽星有優惠只要690、同行友人也可以有799優惠，兩人總計省下1311元，差點變全票盤子引爆廣大迴響，不少許久沒去六福村的民眾也表示：「沒想到現在要1400元了嗎？太可怕的價格了吧。」
六福村門票1400元傻眼！遊客1招現省1311元：差點變盤子
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「跟朋友去六福村玩，結果到售票亭才發現全票一張要1400元，好險後來售票亭人員問有沒有當月壽星，才立刻使用優惠，門票立刻從1400元降到690元，同行朋友也享有799元優惠，原本2人共要花2800元，最後僅付1489元，現省1311元，真的差點被當冤大頭！園區已經都老舊感，設施也都沒變，還要付停車費200元......如果沒有這門票優惠，真的覺得好像可以不用來。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「去六福村或其他主題樂園一定要去Klook買票的啊！都是800元以下便宜」、「台灣遊樂園竟然已經要1400元了喔....太誇張」、「最近跟老公去家庭日，看到門口票價寫1400也是嚇一大跳」、「我就是那個冤大頭的人，四個朋友買了1400元原價進去」、「上次跟朋友去，幸好有人屬馬，不然差點也變盤子。」
六福村壽星優惠規定曝光！Klook價格比較真的省
記者實際查詢六福村官網，今年的壽星優惠活動有2種規定，包括生肖屬馬、當月壽星在現場購票出示證件就可以優惠價690元入場，另外同行親友則可以享有優惠價799元入場，最多可以帶4位親友，相比原價要1400元的門票來看，屬馬及當月壽星票價都打5折以上，親友團則是打5.7折左右。
另外，內行人推薦的Klook，實際查詢六福村門票，一張六福村主題遊樂園門票包含動物園單日票為799元，也是比原價打5.7折，如果一群親朋好友要去沒有屬馬、當月壽星的話，就建議直接上Klook平台購買入園，否則到現場購票就要1400元。
其實台灣主題樂園現在推出的優惠非常多，雖然說全票的票價都漲到千元以上，不過每一季或者連假甚至年度都會有常態性優惠，挑選最佳時機前往園區。記者就曾經搭配活動以及壽星優惠活動，以299元入場劍湖山世界過，原價1199元直接現省900元，所以大家出遊要去遊樂園之前，都可以到官網做做功課哦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「跟朋友去六福村玩，結果到售票亭才發現全票一張要1400元，好險後來售票亭人員問有沒有當月壽星，才立刻使用優惠，門票立刻從1400元降到690元，同行朋友也享有799元優惠，原本2人共要花2800元，最後僅付1489元，現省1311元，真的差點被當冤大頭！園區已經都老舊感，設施也都沒變，還要付停車費200元......如果沒有這門票優惠，真的覺得好像可以不用來。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「去六福村或其他主題樂園一定要去Klook買票的啊！都是800元以下便宜」、「台灣遊樂園竟然已經要1400元了喔....太誇張」、「最近跟老公去家庭日，看到門口票價寫1400也是嚇一大跳」、「我就是那個冤大頭的人，四個朋友買了1400元原價進去」、「上次跟朋友去，幸好有人屬馬，不然差點也變盤子。」
記者實際查詢六福村官網，今年的壽星優惠活動有2種規定，包括生肖屬馬、當月壽星在現場購票出示證件就可以優惠價690元入場，另外同行親友則可以享有優惠價799元入場，最多可以帶4位親友，相比原價要1400元的門票來看，屬馬及當月壽星票價都打5折以上，親友團則是打5.7折左右。
另外，內行人推薦的Klook，實際查詢六福村門票，一張六福村主題遊樂園門票包含動物園單日票為799元，也是比原價打5.7折，如果一群親朋好友要去沒有屬馬、當月壽星的話，就建議直接上Klook平台購買入園，否則到現場購票就要1400元。