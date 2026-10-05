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六福村門票1400元傻眼！遊客1招現省1311元：差點變盤子

結果到售票亭才發現全票一張要1400元，好險後來售票亭人員問有沒有當月壽星，才立刻使用優惠，門票立刻從1400元降到690元，同行朋友也享有799元優惠，原本2人共要花2800元，最後僅付1489元，現省1311元

▲網友分享自己去六福村現場發現票價1400元相當傻眼，所幸後來使用壽星優惠，跟朋友才省下1311元。（圖／六福村提供）

六福村壽星優惠規定曝光！Klook價格比較真的省

包括生肖屬馬、當月壽星在現場購票出示證件就可以優惠價690元入場，另外同行親友則可以享有優惠價799元入場，最多可以帶4位親友

一張六福村主題遊樂園門票包含動物園單日票為799元，也是比原價打5.7折

▲內行人推薦的Klook，實際查詢六福村門票，一張六福村主題遊樂園門票包含動物園單日票為799元，也是比原價打5.7折。（圖/Klook官網）

以299元入場劍湖山世界過，原價1199元直接現省900元