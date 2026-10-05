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麥當勞買一送一！免費送中薯、玉米湯 歡樂送麥克雞塊8大優惠券

手機點餐限定！

歡樂送優惠！

▲打開麥當勞APP快收「買一送一」等8大優惠券。（圖／翻攝自麥當勞APP）

肯德基：99元脆雞飯開賣！

▲肯德基全新推出「脆雞飯」。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

10月最新速食優惠開吃！麥當勞表示，本周APP「買一送一」8張優惠券上架，買套餐送4塊麥克雞塊、玉米湯，手機點餐滿額贈中薯，還有歡樂送優惠加碼6塊麥克雞塊天天送，優惠菜單一次整理；肯德基表示，全新開賣99元脆雞飯！淋上青花椒醬、蒜香白醬的雞汁風味飯搭配雞腿排。10月本周開吃麥當勞最新速食優惠！麥當勞APP全球版放送「麥當勞買一送一」8大優惠券新上架：◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」◾️買超值全餐「免費送小薯」◾️買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋」◾️單筆消費滿200元「免費送中薯」◾️單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」（天天送）◾️單點4塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」肯德基推出新品「脆雞飯」系列99元開吃！經典「雞汁風味飯」淋上靈魂醬汁、搭配酥脆多汁的雞腿排，只要百元有找。口味有爽辣「青花椒醬脆雞飯」、濃郁「蒜香白醬脆雞飯」兩款，單點只要99元，搭配XL全明星餐「青花椒醬脆雞飯／蒜香白醬脆雞飯＋咔啦脆雞＋小香酥脆薯＋原味蛋撻及中杯百事可樂」219元。