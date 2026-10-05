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UNIQLO發熱衣特價390元！粉絲：防風外套秒省1000元

▲UNIQLO「工裝短版外套」大降價！1990元下殺990元「現省1000元」。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

《NOWNEWS今日新聞》記者則挖出482443「棉麻襯衫式外套（長袖）」

▲UNIQLO「棉麻襯衫式外套」也省下700元。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

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▲怕冷的人，發熱衣特價先囤貨。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

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▲UNIQLO x Cecilie Bahnsen最美聯名系列特價，現省1000元長裙快入手。（圖／記者蕭涵云攝）

GU × rokh秋冬聯名系列今開賣！590元起14款新品推薦

▲GU × rokh秋冬聯名系列今開賣！590元起14款新品推薦。（圖／GU gu-global.com）

▲不少女生鎖定今天開賣的GU × rokh秋冬系列。（圖／GU gu-global.com）

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