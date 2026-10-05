在美元指數回落及台股大漲逾千點之下，新台幣兌美元今（5）日早盤也升破31.8元，一度來到31.772元，升值5.8分。 我是廣告 請繼續往下閱讀 就國際匯市來看，美國9月非農就業僅新增2.9萬人，遠低於市場預期，強化聯準會（Fed）10月按兵不動的預期，美元指數從高點102.21回落，一度下探101.88，目前在102盤整。 至於新台幣兌美元今日早盤以31.81元、升值2分開出，在美元拉回及台股大漲逾千點激勵之下，進一步升破31.8元，來到31.772元，升值5.8分，目前在31.772元盤整。 相關新聞 台積電飆上2580元 帶動台股早盤大漲逾千點、突破49600點登新高台股創高震盪也加劇！錢還不知怎麼投資 先放活儲賺利息最高12%美股震盪、美債走高！法人建議調整投資集中度 採三重配置策略台股躍居全球最強股市！想卡位掌握行情 專家教戰ETF投資策略 顏真真編輯記者從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。面對薪...作品集 台股新台幣美元日圓美元指數