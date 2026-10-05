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在美元指數回落及台股大漲逾千點之下，新台幣兌美元今（5）日早盤也升破31.8元，一度來到31.772元，升值5.8分。就國際匯市來看，美國9月非農就業僅新增2.9萬人，遠低於市場預期，強化聯準會（Fed）10月按兵不動的預期，美元指數從高點102.21回落，一度下探101.88，目前在102盤整。至於新台幣兌美元今日早盤以31.81元、升值2分開出，在美元拉回及台股大漲逾千點激勵之下，進一步升破31.8元，來到31.772元，升值5.8分，目前在31.772元盤整。