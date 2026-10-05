入秋以來最強東北季風今日增強發威！北台灣氣溫相較昨日大幅下滑 6 度，台北最低溫下探 20 度。面對忽冷忽熱又有雨的天氣，氣溫 20 度到底該怎麼穿？許多人推薦的「洋蔥式穿衣法」又是什麼？台灣服飾品牌提醒「走5分鐘背部悶熱」等三大穿過頭訊號一次看懂。
🟡入秋最強東北季風發威！北台灣暴跌6度降雨
根據中央氣象署氣象資料與氣象專家吳德榮分析，今日東北季風增強，北台灣明顯轉涼，桃園以北及宜蘭降雨機率高，大台北與東北部易有局部大雨。本週三至週五清晨受輻射冷卻加持，台北低溫約落在 20 度左右，全台平地最低溫更僅剩 16 度，日夜溫差相當顯著。
🟡洋蔥式穿衣法黃金三層！機能分工防風又保暖
許多人誤以為洋蔥式穿法只是把衣服一層層套上。根據戶外品牌 The North Face 穿搭指南說明，洋蔥式穿法是一套多層次機能交疊的系統，通常分為三層：
底層（排濕吸汗）：接觸肌膚，負責排除水氣與防臭。建議選擇發熱衣或吸濕排汗機能上衣，避免穿著易吸水難乾的純棉材質。
中層（保暖鎖溫）：防止熱能流失。活動時可選透氣刷毛外套、帽 T，靜止時則可選擇毛衣或羽絨背心。
外層（防風防水）：抵禦外部風雨。建議挑選防風、防水且透氣的機能衝鋒衣或外套。
🟡20度穿搭攻略曝！日台服飾品牌教兩件法則
面對 20 度左右的秋涼氣溫，根據日本服飾品牌 Felissimo（Niau 編輯部）分析，最高溫 20 度的日子早晚偏冷，外出務必準備輕薄夾克、風衣或針織外套；若為最低溫 20 度，日暖夜涼，則建議採用薄手多層次疊穿。
台灣服飾品牌 JERSCY 官網指南也指出，20 度上下「一件長袖，外面再加一件」即可。主力可放在高磅數長袖上衣，外搭襯衫外套或薄針織，進室內方便脫下，下半身搭配一般直筒褲即可應付溫差。
🟡避開換季穿搭地雷！專家提三大穿過頭訊號
穿得暖不暖，跟衣服厚不厚其實是兩件事。台灣服飾品牌 JERSCY 指出，換季穿搭最怕穿太多導致悶熱流汗，民眾可透過身體發出的「三大訊號」自我檢查與調整：
訊號 1：走 5 分鐘背部就發悶 ➔ 代表層數穿過頭了。汗濕後停下來反而更容易感冒失溫，建議當場減掉一層。
訊號 2：身體很熱但手腳冰冷 ➔ 問題在末梢血液循環，而非衣服穿不夠。此時應戴手套或換厚襪，而不是盲目再加套外套。
訊號 3：外套拉鍊拉上後顯繃緊 ➔ 代表裡面被衣服擠壓扁了。空氣層被壓掉反而失去保暖功效，換薄一點的中層會更保暖。
專家提醒，台灣秋季濕氣重且日夜溫差大，「穿得脫得掉，比穿得厚重要」。掌握洋蔥式穿搭邏輯，就能靈活應對入東北季風發威帶來的降溫氣候。
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根據中央氣象署氣象資料與氣象專家吳德榮分析，今日東北季風增強，北台灣明顯轉涼，桃園以北及宜蘭降雨機率高，大台北與東北部易有局部大雨。本週三至週五清晨受輻射冷卻加持，台北低溫約落在 20 度左右，全台平地最低溫更僅剩 16 度，日夜溫差相當顯著。
許多人誤以為洋蔥式穿法只是把衣服一層層套上。根據戶外品牌 The North Face 穿搭指南說明，洋蔥式穿法是一套多層次機能交疊的系統，通常分為三層：
底層（排濕吸汗）：接觸肌膚，負責排除水氣與防臭。建議選擇發熱衣或吸濕排汗機能上衣，避免穿著易吸水難乾的純棉材質。
中層（保暖鎖溫）：防止熱能流失。活動時可選透氣刷毛外套、帽 T，靜止時則可選擇毛衣或羽絨背心。
外層（防風防水）：抵禦外部風雨。建議挑選防風、防水且透氣的機能衝鋒衣或外套。
面對 20 度左右的秋涼氣溫，根據日本服飾品牌 Felissimo（Niau 編輯部）分析，最高溫 20 度的日子早晚偏冷，外出務必準備輕薄夾克、風衣或針織外套；若為最低溫 20 度，日暖夜涼，則建議採用薄手多層次疊穿。
台灣服飾品牌 JERSCY 官網指南也指出，20 度上下「一件長袖，外面再加一件」即可。主力可放在高磅數長袖上衣，外搭襯衫外套或薄針織，進室內方便脫下，下半身搭配一般直筒褲即可應付溫差。
穿得暖不暖，跟衣服厚不厚其實是兩件事。台灣服飾品牌 JERSCY 指出，換季穿搭最怕穿太多導致悶熱流汗，民眾可透過身體發出的「三大訊號」自我檢查與調整：
訊號 1：走 5 分鐘背部就發悶 ➔ 代表層數穿過頭了。汗濕後停下來反而更容易感冒失溫，建議當場減掉一層。
訊號 2：身體很熱但手腳冰冷 ➔ 問題在末梢血液循環，而非衣服穿不夠。此時應戴手套或換厚襪，而不是盲目再加套外套。
訊號 3：外套拉鍊拉上後顯繃緊 ➔ 代表裡面被衣服擠壓扁了。空氣層被壓掉反而失去保暖功效，換薄一點的中層會更保暖。
專家提醒，台灣秋季濕氣重且日夜溫差大，「穿得脫得掉，比穿得厚重要」。掌握洋蔥式穿搭邏輯，就能靈活應對入東北季風發威帶來的降溫氣候。