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洛杉磯道奇今（5）日進行國聯分區系列賽第2戰，除了場上戰況受到關注，場外「大嫂團」也再度成為球迷焦點。由道奇球員家屬組成的應援團連續第2戰集結到場，大谷翔平妻子真美子也再度現身，與其他成員穿上統一黑色上衣合照，笑容滿面替球隊加油，照片曝光後立刻引發日本與道奇球迷熱烈討論。道奇大嫂團官方社群在第2戰更新應援照，這次共有26人參與合照，比第1戰少5人。照片中，成員們穿上統一黑色T恤，在球場看台區開心合影，真美子站在後排左側，面帶笑容看向鏡頭，氣質與親和力再度成為留言區焦點。大嫂團也在貼文中寫道，「第2戰！比昨天稍微涼一點，但我們的熱情還是一樣火熱。」洛杉磯近日受到熱浪影響，當地連續出現攝氏30多度高溫，即使天氣炎熱，球員家屬仍照常到場替道奇應援。季後賽期間，道奇球員家屬隨隊到場加油已成為球迷熟悉的畫面。大嫂團成員不只會在主場現身，也常跟著球隊前往客場，被不少球迷稱為道奇的「勝利女神」。大谷翔平加盟道奇後，真美子的一舉一動也格外受到日本媒體與球迷關注。真美子前一天才在國聯分區系列賽第1戰現身，如今第2戰又與道奇大嫂團一同到場，也讓不少日本球迷感到驚喜。相較大谷在場上承受季後賽壓力，真美子在場邊低調應援的畫面，反而成為球迷討論的另一種溫暖焦點。照片發布後，留言區湧入大量球迷回應，不少人把焦點放在真美子身上，留言包括「真美子好可愛」、「只要看到真美子就很開心」、「Mamiko」、「真美子來了，大家笑容都很棒」等。也有日本球迷留言表示，「日本也在替道奇加油，大嫂們都很漂亮」，顯示道奇季後賽不只牽動美國球迷情緒，也因大谷翔平與真美子的存在，在日本社群持續有高討論度。大谷翔平本戰持續隨隊出賽，道奇力拚在分區系列賽取得優勢。雖然真美子並未公開發言，但她連續兩戰現身球場，與大嫂團一同穿上團隊服裝加油，也被球迷視為對大谷與道奇的重要支持。