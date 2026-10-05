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星宇航空優化東南亞航網布局，台北-吉隆坡航線即日起全面增班至每日一班，11:15從台北出發、17:20自吉隆坡啟程，並以A330neo新世代廣體客機執飛。星宇航空執行長翟健華表示，該航線旅運需求暢旺，並且吉隆坡旅客可經由台北轉機至洛杉磯、舊金山、加州安大略、西雅圖以及鳳凰城等五大北美城市，增添多元選擇。吉隆坡是東南亞重要的商務、觀光及交通樞紐，除了擁有豐富多元的城市景觀與美食文化，亦是旅客探索馬來西亞其他城市及周遭景點的重要門戶。除了探索吉隆坡的城市風光，近郊的雪蘭莪也十分適合安排深度旅遊行程。旅客可走訪藍色清真寺，欣賞宏偉建築與伊斯蘭文化之美；前往瓜拉雪蘭莪探索自然生態，或造訪適耕莊感受稻田、漁村與濱海風光，體驗不同於吉隆坡市區的馬來西亞風情。星宇航空台北-吉隆坡航線由空中巴士A330neo新世代廣體客機執飛，空間寬敞舒適，且各艙等座椅均配置4K高畫質螢幕，搭配豐富多元的機上娛樂系統，多款電影、影集、節目、遊戲……等等，提供旅客於航程中自由選擇。由吉隆坡出發的機上餐點也結合娘惹、椰漿飯等當地風味，讓旅客有完整的馬式感體驗。未來星宇航空將持續透過航網拓展、航班優化及機隊升級，提供更多元、便利且舒適的服務，串聯全球重要城市。