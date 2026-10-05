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GU × rokh秋冬聯名今開賣！5大搶手新品590元起 毛瑪莉珍鞋推薦

▲2026 GU × rokh秋冬聯名系列10月5日今開賣。（圖／GU gu-global.com）

官方透露，購物車最多人加入的5大熱門單品為：

▲GU × rokh秋冬系列花卉圖騰人氣高。（圖／GU gu-global.com）

▲「後蝴蝶結麻花針織上衣」也能正穿，讓蝴蝶結在前面也很可愛。（圖／GU gu-global.com）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，可正反兩穿的針織上衣、「背心＋長袖」一套三穿的設計，還有現場人人都一看就變愛心眼的毛毛瑪莉珍鞋。

▲《NOWNEWS今日新聞》記者推薦多層次搭配疊穿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「人造毛瑪莉珍鞋」可愛有型。（圖／記者蕭涵云攝）

To b. by agnès b. 2026秋冬系列！條紋、千鳥格拼接

千鳥格及蘇格蘭格紋等圖騰設計，並加入異材質拼接與個性細節，在黑白、灰、大地色調上，綻放柔和花卉色彩與熱門酒紅色。



▲To b. by agnès b. 2026秋冬系列。（圖／業者提供） 帶背心套組，運用鏤空針法、荷葉領、撞色滾邊和刺繡，豐富細節巧思；融入現代輪廓的千鳥格、 蘇格蘭格紋，帶來溫暖質感並重新演繹法式風格美學。



▲To b. by agnès b.秋冬也推薦格紋穿搭。（圖／業者提供）



台灣天氣受東北季風影響變冷有感，正好GU再度攜手時尚品牌rokh，全新推出2026秋冬聯名系列今（5）日開賣，本季在解構經典設計上，增添荷葉、格紋、碎花等創意細節，刷毛外套、休閒連帽上衣、裙擺襯衫、Barrel leg錐形工裝牛仔褲、荷葉裙5大熱門新品一覽，590元實惠價格必買推薦，人造仿羔羊毛瑪莉珍鞋也很有人氣，幫衣櫃換季先搶貨。GU × rokh每次出手總能掀起話題！正好台灣今起明顯變天，氣溫20度該怎麼穿？GU × rokh 2026秋冬聯名系列，延續解構經典設計帶來立體輪廓，本季增添荷葉、格紋、碎花與蝴蝶結等充滿女性魅力的創意細節，點綴可愛與優雅氣質。◾️天氣再冷一點，還可選購「Puffy蓬鬆柔軟雙色針織上衣」990元、「POLO領開襟外套」990元、「牛仔裙」1290元、「蝴蝶結夾層外套」1790元等單品。GU × rokh 2026秋冬聯名系列共有女裝14款，價格590元～1790元，10月5日（一）起於GU全台實體店舖及官方網路商店正式販售，部分商品為指定店舖及網路商店限定。To b. by agnès b. 2026秋冬系列則在法式優雅基調上，揉合條紋、