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台光電、金像電、台燿等強勢亮燈漲停

美股那斯達克指數與標普500指數在上周雙雙來到歷史高點附近，台北股市今（5）日開盤不久就急漲超過一千點，衝上新高，隨後持續上攻，最高觸及49770.66點，大漲1,294.92點，直逼5萬點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲到2550元，隨後上漲到歷史新高價2580元。聯發科上漲159元、來到5100元；台達電上漲115元、來到2000元。鴻海上漲3元，報254元。AI族群今日表現搶眼，台光電開盤沒多久立刻衝上漲停，一路鎖死在5700元；金像電同樣強勢攻上漲停價位1215元，台燿也攻上漲停1780元。ABF載板三雄目前都已經是千金股，欣興、南電漲逾3%，暫報1355元、1535元；景碩也上攻40元，暫報1090元。半導體類股中，旺宏今日走勢多在盤下，暫報121元；環球晶則從上攻漲勢回到平盤，暫報1195元。面板雙虎分居成交量前兩名，股價表現則兩樣情，友達下跌0.34元、暫報40元，群創上漲0.4元，暫報53.2元。被動元件中，龍頭國巨上漲8元，暫報634元。華新科上漲8元，暫報369.5元。另，台塑集團股中，南亞持續上漲、漲逾9%，暫報283.5元。