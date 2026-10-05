我是廣告 請繼續往下閱讀

俞大㵢：美國對台政策沒有改變

▲駐美代表俞大㵢。（圖／翻攝自美國在台協會AIT臉書）

川習今年還有兩場峰會 台灣盼「不要成為菜單上的一道菜」

國會跨黨派催促軍售 延宕引發美國承諾疑慮

台灣牽動美國亞洲信譽 先進晶片也是關鍵

台灣正等待美國批准總值140億美元（約新台幣4300億元）的軍售案，有專家指出，美國總統川普（Donald Trump）因川習會延宕對台軍售，已增加了外界質疑、助長中國散播疑美論。台灣駐美代表俞大㵢表示，相信川普政府充分了解台灣面臨的威脅，最終將提供台灣必要的防衛裝備，但「進度可以再快一些」。根據彭博報導，俞大㵢接受節目《Bloomberg This Weekend》訪問時表示，「顯然速度可以再快一點」，但美方非常了解台灣所面臨的威脅，他有信心美國將提供台灣所需裝備。知情人士先前透露，這項總值140億美元的軍售案中，防空系統占有相當大的比重。美國政府一名高階官員則表示，總統川普（Donald Trump）將在「相當短的時間內」決定是否批准，但未透露具體時程。隨著川普積極與中國國家主席習近平互動，外界對華府支持台灣的程度出現疑慮。川普過去甚至曾將對台軍售形容為與北京交涉時「非常好的談判籌碼」。不過俞大㵢強調，美國已非常明確表示對台政策沒有改變，也沒有接受或回應習近平要求華府明確「反對台灣獨立」的主張。美國長期政策是不支持台獨，若進一步改為明確「反對台獨」，將代表政策立場出現重大變化。川普與習近平今年預計還將在兩場國際峰會期間會面，包括11月在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，以及12月在美國邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。面對接下來的川習互動，俞大㵢表示，台灣的目標就是確保「台灣不會出現在菜單上」（Taiwan is not on the menu），意即避免台灣利益成為美中雙方談判交換的籌碼。台灣議題的敏感性也在川習9月華府會晤期間浮上檯面。知情人士透露，中國外交官當時在最後關頭成功要求，兩位領袖參訪美國國家檔案館期間不要展示1951年《舊金山和約》。中國並非《舊金山和約》簽署國，該條約規定日本放棄對台灣的權利、權利名義及要求，但沒有明定台灣主權歸屬何方。相關插曲凸顯北京對台灣主權議題的高度敏感。面對外界對美國支持台灣的疑慮，美方官員強調，川普去年12月曾批准創紀錄的110億美元對台軍售。共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）也表示，台灣仍是美國「非常重要的夥伴、朋友及盟友」，並稱最新軍售案延宕與中東局勢等因素有關。美國國會則持續施壓行政部門。今年5月，跨黨派聯邦參議員曾敦促川普正式將待批准的軍售案通知國會，眾議院民主黨人也要求政府重申長期以來的「一中政策」。美國目前承認北京政府為中國唯一合法政府，同時「認知」（acknowledge）但不承認北京所主張台灣是中國一部分的立場。華府與台北維持非官方關係，並依相關法律提供台灣防禦性武器，但對台海發生衝突時是否出兵，長期維持「戰略模糊」。對台軍售的不確定性影響並不限於台灣。日本、韓國等美國亞洲盟友同樣依賴華府的安全承諾，因此美國如何處理台灣問題，也被視為衡量華府在亞洲安全承諾可信度的重要指標。此外，台灣生產全球大部分最先進半導體，在人工智慧（AI）、資料中心及先進運算產業扮演關鍵角色。彭博經濟研究首席地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）直言，美國企業目前投入數十億美元發展AI及資料中心，「如果沒有台灣、沒有台灣製造的晶片，這些事情都不可能發生」。布魯金斯學會研究員、前美國國家安全會議官員何瑞恩（Ryan Hass）預期，川普任內仍會批准更多對台軍售，也可能在今年川習互訪及兩場峰會結束後，改以規模較小的軍售案陸續推進。不過何瑞恩警告，軍售延宕及川普政府相互矛盾的訊息，已增加外界對美國支持台灣是否堅定的疑慮，也可能有利北京強化「台灣遭國際孤立、只能獨自面對中國」的論述。