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洛杉磯道奇今（5日）在國聯分區系列賽第2戰主場續戰亞特蘭大勇士，大谷翔平擔任第2棒、指定打擊，全場4打數敲出1支安打、吞下2次三振。道奇打線前8局僅靠弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲攻下1分，9局下孟西（Max Muncy）再轟出陽春砲追近，但最終仍以2比3不敵勇士，系列賽被扳成1勝1敗。道奇此役推出左投史奈爾（Blake Snell）先發，但他從開局就陷入控球麻煩。勇士首局靠阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）上壘後展開攻勢，杜邦（Mauricio Dubón）敲出游擊方向內野安打，送回阿庫尼亞，勇士率先取得1比0領先。大谷首局首打席面對勇士先發柯爾（Ray Kerr）遭到空振三振，第3局第2打席則擊出游擊飛球出局。道奇直到4局下才靠弗里曼轟出右外野375英尺陽春全壘打，將比數追成1比1平手。史奈爾此役始終無法穩定掌控好球帶，3.2局投球用了90球，其中僅47顆好球，被敲3支安打、失1分，送出5次四死球，另有5次三振，4局還沒投完就提前退場，也讓道奇牛棚被迫提早接手比賽。5局上勇士再度超前，哈里斯二世（Michael Harris II）靠道奇投手布比奇（Kris Bubic）暴投跑回本壘，勇士取得2比1領先。大谷在5局下第3打席敲出左外野安打，這也是他本場唯一安打，但道奇後續未能串聯攻勢。7局上勇士追加保險分，歐森（Matt Olson）回到本壘，哈里斯二世敲出右外野二壘安打帶有1分打點，將比數擴大為3比1。大谷7局下第4打席在2出局、無人在壘時上場，纏鬥到滿球數後，最後對低角度滑球揮空三振。道奇9局下仍未放棄，孟西轟出右外野陽春全壘打，將比數追成2比3。不過後續攻勢未能延續，最終道奇仍以1分之差吞敗，無緣在主場取得聽牌優勢。道奇牛棚方面，佐佐木朗希後援1.2局未被敲安，雖投出2次保送與1次觸身球，但沒有失分；全隊投手群合計送出10次三振，卻也出現8次保送。勇士投手群則有效壓制道奇打線，全場雖被敲出2發陽春砲，但沒有讓道奇打出大局。勇士終場以3比2帶走勝利，在5戰3勝制的國聯分區系列賽將戰局扳成1勝1敗，也讓道奇無緣在主場率先聽牌。