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▲富邦人壽業務通路處、人力資源處及銀保法金處與高雄科技大學學生進行職涯交流。（圖／富邦人壽提供）

為提升青年學子的金融素養與風險辨識能力，富邦人壽2024年起攜手國立高雄科技大學持續推動保險教育活動，累計已逾600人次參與，透過金融教育、企業交流及人才培育深化產學合作，協助學生接軌產業趨勢與實務經驗。今年再以「信任金融 起於你我」為主題舉辦專業金融講座，以青年防詐教育及公平待客為主軸，透過實際案例解析常見詐騙手法及壽險相關風險態樣，協助學生強化風險辨識能力，建立正確金融素養與資訊判讀觀念，實踐「信任金融」的理念，呼應金管會「金融大回饋」指引，讓金融專業走入校園、回饋社會。富邦人壽總經理陳世岳表示，這次攜手高科大推動防詐教育，將防詐與識詐觀念延伸至大專院校，協助學生於求學階段建立正確金融觀念及風險辨識能力。透過企業與學術機構的緊密合作，串聯產學資源與專業能量，深化青年族群的金融素養與防詐意識，共同打造更全面的社會防詐防護網。國立高雄科技大學管理學院院長暨國際事務長楊景傅表示，透過學校與企業共同投入專業資源，可使金融教育貼近學生生活，將知識轉化為行動。高科大風險管理與保險系系主任洪敏三進一步指出，雙方長期透過金融教育、企業交流及人才培育，讓學生接觸產業趨勢與實務經驗，將課堂所學延伸至產業運作，協助學生建立正確金融觀念與防詐意識。這次以「信任金融 起於你我」為理念，從大學生常接觸的金融服務、網路資訊及社群互動情境出發，透過實際案例解析常見詐騙手法、壽險詐騙態樣及數位金融新興風險，協助學生建立正確金融素養、資訊判讀能力及風險意識。同時，隨著數位金融日益普及，詐騙手法也持續翻新，包括假投資、網路釣魚及冒用金融機構名義等形式，提醒青年族群提高警覺。活動中宣導「先停、先想、先查證」的防詐觀念，透過解析「保證獲利」、「穩賺不賠」、「限時申辦」及「立即匯款」等常見詐騙話術，引導學生養成主動查證與理性判斷習慣。近年大學生關注股票投資及理財規劃蔚為風潮，講座也特別提醒同學，面對社群平台、通訊軟體或網路論壇流傳的投資訊息，尤其標榜高報酬、穩獲利等內容時，更應提高警覺並審慎查證資訊來源，避免誤信不實資訊而陷入投資詐騙風險。除防詐教育外，活動亦安排公平待客宣導，透過貼近青年生活的案例介紹金融消費者權益。公平待客與防制詐騙的共同核心皆在於「以人為本」，協助消費者充分了解商品內容與相關風險，做出適切決策。活動同時介紹亞洲資產管理中心政策及產業發展趨勢。隨著高雄成為亞洲資產管理中心的重要發展據點，學生除能及早認識金融產業未來發展方向，也有機會接觸資產管理與財富管理等相關知識，建立正確理財觀念與職涯視野。此外，富邦人壽設置實習、人才招募暨職涯發展資訊攤位，提供學生了解金融保險產業發展趨勢、職務內容及職涯機會，透過與企業近距離交流，提前探索未來發展方向。富邦人壽表示，培養正確金融觀念與防詐意識需從教育端持續扎根，並仰賴金融機構、學校及社會各界共同參與。未來將持續結合產學資源，推動金融素養、防詐教育及公平待客觀念，協助青年學子提升風險辨識與自我保護能力，將金融信任向下延伸，共同打造安全、可信賴的金融環境。