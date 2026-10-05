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媒體報導，台電近期提出「差別電價」分析報告，擬對5MW以上用電大戶，如半導體、AI資料中心等，估計加收25%的電費。對此，台電董事長曾文生今（5）日否認，「台電沒有講過差別電費」，而是討論如何讓台電成為科技供應鏈的一員，不要再當單純的供電局外人。據《中國時報》報導，經濟部近期聽取台電「差別電價」分析報告，擬對5MW以上用電大戶計算「加成折舊費」，實施「差別電價」。對象鎖定半導體、AI資料中心(AIDC)等，排除傳統產業，估計電費會比一般產業高出25%，此案正跟產業界溝通中。曾文生說，台電沒有講過差別電費，當台灣科技產業發展速度非常快，用電也很重要，那麼台電必須要慢慢整合進入台灣科技供應鏈內，台電現在發電設備投資，都與科技業用電需求相關，產業用電成長非常快速。他強調，台電與科技業要討論是共同決策機制，不要再讓台電像是「局外人」，單純的供應者，「真正的事情就是如此，不是差別電價。」