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▲ 熊本縣知事木村敬及議長內野幸喜連袂拜會黃偉哲，（圖／南市府提供）

台南市與日本熊本縣交情深厚，為協助該縣今年7月28日強震後的災後重建，台南市於地震發生後即啟動募款，9月12日市長黃偉哲特別前往熊本，代表市民轉交共計5500萬日圓的善款。今（5）日熊本縣知事木村敬、熊本縣議會議長内野幸喜一行8人連袂拜會南市府感謝台南雪中送炭的善舉。黃偉哲表示，台日雙方在多次震災、風災與疫情中都互相幫助，宛如攜手共患難的親人一般。此次在台南市民朋友們的建議下發起募款，並籌備台南的果汁到熊本發送，希望能將台南市民的關懷傳遞給熊本。黃偉哲也指出，9月將台南市各界善款帶到熊本縣時，很高興看到各項重建工作都循序漸進地進行中，祈願熊本縣民能儘早回復日常生活。未來台南也將持續推動與熊本的直飛航班，推薦台南市民到熊本已確認安全無虞的景點旅遊，並透過教育、農產、經濟等方面的多元交流，全力支援熊本振興，深化雙方友誼。熊本縣知事木村敬表示，感謝台南市在熊本發生地震後立即關心並發起募款，以實際行動支援熊本縣，因此特別前來向台南市民致謝。木村敬提及9月黃市長前往熊本縣轉交捐款並發送果汁一事，表示此舉為當地避難所的災民們帶來了暖心鼓舞，在台南市民的愛心支援下，熊本縣正迅速復興。木村敬也邀請台南市民購買熊本縣的特產品，或是利用台南熊本直飛航班到熊本享受熊本的美食美景，藉此應援熊本復興。木村知事也期待，未來持續透過各領域的交流，延續雙方患難見真情的深厚友誼。熊本縣議會議長内野幸喜表示，熊本地震後收到了台灣各界的關懷與援助，台灣各界的愛心是熊本災民們的重要支柱，先前黃市長前往熊本轉交善款並發送果汁給當地災民，為熊本帶來了許多勇氣與希望，非常感謝。未來熊本縣議會也將持續與木村敬知事攜手推動熊本縣與台南市的交流活動，希望持續深化彼此友誼。熊本縣與台南長年保持密切互動，該縣宇城地域為台南友誼市，由宇土市、宇城市及美里町組成，也是本次震災受影響較大之地區域，9月12日黃偉哲市長代表市民前往捐款時，台南市也特別將移動餐車開到宇城地域巡迴，提供現打台南果汁給災區民眾以及參與復原行動的工作人員，傳達台南市民對熊本的關心。值得一提的是，木村敬提到熊本縣現與全家便利商店聯名，利用熊本縣當地特產阿蘇牛乳、熊本麥味噌、不知火柑橘、蕎麥粉，製成麵包、飯糰、涼麵、丼飯、甜點等，黃偉哲也籲請市民朋友多消費，以支持熊本縣。