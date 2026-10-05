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▲分區系列賽第2戰將由本季繳出4勝1敗、防禦率1.90頂尖身手的塞揚左投史內爾（Blake Snell）掛帥主投。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在國聯分區系列賽前兩戰佔盡優勢，連續兩場推出雙塞揚掛帥先發，對抗採用「牛棚戰」的亞特蘭大勇士隊。棒球比賽終究不是只看紙面陣容，道奇隊今（5）日因先發投手控球迷航、守備瑕疵與打線急凍，最終在主場以2：3惜敗勇士。隨著系列賽比分被扳成1：1平手，戰局也將移師勇士主場。從歷史數據來看，在2-2-1主客場制的系列賽中，客隊在前兩場扳平並帶著1勝回到主場後，晉級機率高達61%，衛冕軍道奇無疑面臨極大挑戰。繼首戰史庫柏（Tarik Skubal）順利搶勝後，第二戰先發左投史內爾（Blake Snell）卻未能延續統治力。由於9月中旬他才剛因左腹股溝緊繃退場，過去兩周半僅投5局的史內爾面對高張力的比賽投的相當掙扎。首局史內爾的控球就大走鐘，投出兩次保送陷入滿壘危機，隨後遭杜邦（Mauricio Dubón）敲出適時安打、先馳得點。雖然史內爾後續未再失分，但僅主投3.1局就耗費90球並送出高達5次保送，迫使總教練羅伯斯（Dave Roberts）提早啟動牛棚，單場動用6名後援投手，完全失去了先發投手的局數負擔優勢。除了先發投手未能拉長局數，關鍵時刻的守備與投捕失誤更是致命傷。4局下當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）雖轟出追平陽春砲，但5局上勇士哈里斯（Michael Harris II）擊出左外野飛球，赫南德茲（Teoscar Hernández）出現判斷與處理上的瑕疵讓球滾向牆邊，被跑出一支三壘安打，隨後中繼投手布比克（Kris Bubic）還暴投免費送給勇士超前分。相較於勇士總是能抓住對手失誤的能力，道奇打線則是在得點圈有人時全面熄火。全場得點圈打擊率是慘澹的8打數0安打，整場比賽一共留下7個殘壘，頻頻沒能把握反攻氣勢。道奇隊若想達成國聯史上首度的「世界大賽三連霸」，光靠投手壓制顯然不夠，攻守兩端的細節執行力更將決定成敗。系列賽第3戰將於台灣時間週三移師勇士主場進行，屆時道奇隊將推出日籍強投山本由伸掛帥先發，對決勇士隊賽揚王牌塞爾（Chris Sale），道奇打線能否及時甦醒，將是這場王牌對決的勝負關鍵。