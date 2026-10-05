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許光漢擔任護膚品牌大使，今（5）日釋出完整版廣告，只見他穿著無袖汗衫，大秀二頭肌，看起來比過去還要壯碩許多，許光漢透露先前看到NBA球星Kevin Durant替該品牌拍攝的創意廣告就印象深刻，也因如此自己開始注重保濕，從頭到腳都要擦乳液，變成精緻男孩。談到與品牌的初相遇，許光漢透露許多朋友都是品牌的忠實粉絲，先前看到NBA球星Kevin Durant的創意廣告，他興奮表示：「我也是NBA的球迷，Kevin Durant的廣告拍得很特別，讓我印象深刻覺得適樂膚是個很有創意的品牌。」也因為這些原因，讓品牌逐步成為他認識身體保濕修護的入口，這次化身「CeraVe Man」，也讓他以更具科幻感的方式重新詮釋日常屏障修護。男神也大方公開私下的保養習慣，無論是高強度拍攝還是日常運動，或是前往較乾燥的城市，許光漢對肌膚狀態的要求都極為嚴苛，他直說：「不管是運動後洗澡，或是季節變化換季的時候，都非常需要使用乳液。」他也分享，自己最常使用的是保濕型乳液，工作途中若感覺肌膚乾燥，就會拿出來補充保濕；更強調運動後沖完澡，是擦乳液最舒適的時機。許光漢私下擦乳液也有小巧思，他分享自己的塗抹習慣：「有時候擦完全身後若手上仍有少量乳液，可以針對手肘或膝蓋再補擦一次，讓保濕照護更完整。」