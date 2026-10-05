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紡織展即將在明（6）日起一連三天在南港展覽館登場，台塑集團南亞塑膠展出多項創新機能纖維，聚焦高機能、舒適與創新永續纖維。另外，南亞今日股價在約11點後衝上漲停，攻上286元價位，寫下歷史新高。南亞本次聚焦Wetfree防汗漬纖維、SoftMatte高消光纖維及Nyudex TPEE熱塑性聚酯彈性絲，展現在高機能、舒適性、美學及永續材料上的開發成果。防汗漬纖維能降低流汗時布面汗痕，同時兼具低光澤、防透視及熱遮蔽效果，適合應用於運動、瑜珈、制服及貼身服飾等產品。高消光纖維則從纖維光澤、細度及斷面設計著手，除保有低光澤、防透視性能外，更兼具獨特觸感及吸濕排汗性。南亞自主開發的熱塑性聚酯彈性絲已經量產，有助於提升紡織品後續回收再利用，並兼具高彈性與聚酯單一材質優勢；可廣泛應用於運動、瑜珈及休閒服飾等產品，將成為推動高機能與永續循環的重要產品之一。