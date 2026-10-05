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中華隊上屆19面金牌剩下5金！消失的14面獎牌真相曝光

上屆拿下7面金牌的滑輪溜冰、1面金牌的橋牌、1面金牌的圍棋這屆賽事都沒有列入競賽項目

▲王冠閎這面金牌不僅粉碎日本主場衛冕企圖，更正式終結中日兩國自2002年釜山亞運以來、長達24年對該項目的鐵血壟斷，讓他正式加冕為新一代「亞洲蝶王」。（圖／中華奧會提供）

名古屋亞運游泳、跳高奪金含金量超高！滑板小將進帳2面銀牌超驚奇

▲台灣新生代跳高好手傅兆玄在名古屋亞運男子跳高決賽項目中，最終以一次過的2.25公尺，獲得男子跳高金牌，成為史上首位在亞運層級田徑項目中奪金的台灣好手。（圖／記者朱永強攝影）

▲ 愛知·名古屋亞運男子滑板公園式項目，中華隊選手辜泳諺奪銀。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.25）

名古屋亞運不定向飛靶、跆拳道、拳擊金牌擦身而過！貓王唐嘉鴻掉槓最可惜

▲亞運射擊一哥楊昆弼在男子不定向飛靶個人決賽奪銀，距離金牌只差一發的距離。（圖／中華奧會提供）

▲愛知·名古屋亞運男子體操吊環項目決賽，中華隊選手唐嘉鴻意外掉槓無緣獎牌 。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.25）

2026年名古屋亞運在日前完美落幕，中華隊最後總計摘下5金、17銀、33銅，總計有55面獎牌，名列各國獎牌榜第15名，相比上一屆杭州亞運19金20銀28銅、67面獎牌少了12面，金牌數量則是大幅度減少14面，不少人也好奇這是什麼原因？其中最大的主因就是上屆貢獻9面金牌的滑輪溜冰、橋牌以及圍棋這次沒有列入名古屋亞運正式競賽項目，才會讓帳面成績受到影響。不過即便如此，中華隊選手依然都全力以赴，在本屆賽事也創造出許多驚喜、遺憾與淚水的交織情緒，帶讀者一起來看看。這屆名古屋亞運中華隊僅摘下5面金牌，是從1990年北京亞運以來最低，其中最主要的原因是因為。另外包括幾個項目衛冕金牌失利，包括鞍馬、柔道、單人K艇（K1）等，因此前後加總金牌數才少了14面。不過，本屆名古屋亞運可以說是非常具有歷史意義的突破，創造許多驚喜，王冠閎在男子200公尺蝶式游出1分55秒05摘金，成為台灣史上首位奪下亞運男子游泳金牌的選手，突破中日長年霸佔的游泳項目，含金量超級爆高；另外傅兆玄跳高成績2公尺25一舉拿下金牌，不只寫下個人亞運最佳，更讓台灣男子田徑睽違60年再度站上亞運金牌頒獎台。除了這2面金牌，銀牌以及銅牌也有新篇章，射箭張正韋在男子複合弓個人賽摘銀，寫下台灣亞運史首面複合弓個人獎牌；男子4X100公尺接力跑出38秒21摘下銀牌，同時也刷新全國紀錄；高爾夫球女團曾雅妮、錢珮芸、徐薇淩聯手摘銅，是中華隊睽違16年拿下亞運女團高爾夫球獎牌；14歲林逸凡、12歲辜泳諺兩位小將分別在公園式項目拿下銀牌，讓台灣一次進帳2面滑板銀牌，也是台灣首度在該新興項目奪牌。另外有創造驚奇，也有部分選手差一點奪金也非常可惜，楊昆弼在男子不定向飛靶資格賽125靶命中123靶，排名第一並追平大會紀錄，結果決賽最後階段1發之差跟金牌擦肩而過；而跆拳道洪俊義在男子80公斤級金牌戰原本握有優勢，結果在最後3秒遭逆轉，只能收下銀牌；拳擊陳念琴則在女子65公斤級出賽金牌戰，最終鏖戰到最後一局，以2：3惜敗，三人都只差金牌一步的距離。擁有「世界貓王」之稱的唐嘉鴻，雖然男子團體奪下銅牌，不過個人的單槓決賽令人感到惋惜，他資格賽以第四名晉級，原本被看好可以奪牌，沒想到決賽卻在轉身連接動作時掉槓，最終以13.466分排名第五，無緣站上頒獎台。如今名古屋亞運已經結束，雖然帳面獎牌數沒有以往還要亮眼，但選手們堅持努力為台灣爭光，相信國人都看得見，接下兩年時間許多選手也要準備國際賽事去取得2028洛杉磯奧運資格，「不要只有他們得牌時才愛他們」，希望大家都能給這些為國爭光的國手最大的鼓勵跟支持，即便在賽場戰敗，他們都是我們引以為傲的台灣囡仔。