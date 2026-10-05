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▲東北季風報到，周一是本周水氣最充沛、降雨最為劇烈的一天。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風影響，中央氣象署今（5）日發布「大雨特報」，基隆北海岸、大臺北地區有局部大雨發生的機率；配合午後對流發展旺盛，嘉義以南地區及南投、雲林山區也有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：05日上午至06日◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島氣象署預報員李孟軒說明，東北季風將一路影響至周三，今天是本周水氣最充沛、降雨最為劇烈的一天，大台北、宜蘭、花蓮需要嚴防局部大雨，北部山區、午後南部山區也有較大雨勢，明天水氣逐漸減少，降雨範圍縮減，但桃園以北與東半部仍有局部陣雨，中部山區、南台灣午後依然有局部陣雨。李孟軒提及，隨著冷空氣南下，今天北部高溫降至28度，降幅達5度左右，明天高溫更將僅剩26度，周三清晨將是本周氣溫最低的時刻，北部平地低溫21至23度，受輻射冷卻或空曠地形影響，北部空曠與近山區低溫更有機會下探至20度以下。