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達美樂：「科學麵」起司火山披薩新品！創意吃法送老爺爺T恤

▲達美樂買一送一！新品「科學麵」起司火山披薩開吃。（圖／達美樂dominos.com.tw）

達美樂火山披薩買一送一！3個大披薩799元

10月5日至10月25日，最新速食優惠推薦：

▲老爺爺造型「達美樂 x 科學麵跨界潮衣」。（圖／達美樂dominos.com.tw）

免費吃紅龍煙燻起司雞塊！焗香披薩派開賣

▲由上至下：「煙燻起司雞塊」每袋重400克，售價105元。 「焗香披薩派」每袋3入，售價180元。（圖／紅龍www.kklife.com.tw）

紅龍新品上市推出好康活動！

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▲紅龍品牌日快閃餐車就是今天。（圖／紅龍www.kklife.com.tw）

達美樂披薩推出新口味，攜手國民零食品牌科學麵，打造「科學麵」起司火山鹹香爽脆口感，10月推出「火山披薩買一送一」速食優惠，再免費送「科學麵原味Mini包」2包；在社群分享創意吃法，還有機會拿到老爺爺造型「達美樂 x 科學麵跨界潮衣」，獲得方式一次整理。達美樂火山披薩有新口味！達美樂表示，首度攜手國民零食品牌科學麵，找到「涮嘴CP」了，將經典火山系列披薩結合「科學麵原味Mini包」，在濃郁起司裡撒下科學麵，增添爽脆口感。官方推薦，科學麵撒進起司火山後，等待浸潤起司約5秒，再用披薩一起沾著入口，可以吃到滑順起司多了鹹香酥脆的麵體口感，增添趣味。達美樂即日起至10月25日，凡購買起司火山系列大披薩就免費送2包「科學麵原味Mini包」。◾️外帶精選口味火山大披薩送大披薩，再免費贈送2包「科學麵原味Mini包」599元起；可加價升級口味和餅皮。精選口味火山大披薩：經典四喜、番茄瑪格麗特、在地食鮮總匯、道地美國、金鑽夏威夷、BBQ雞肉、超級豪華、招牌四喜。贈送披薩口味：在地食鮮總匯、番茄瑪格麗特、香草奶油烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、道地美國、白醬彩蔬、經典四喜、增量起司餅。◾️經典系列口味任選3種799元起；可加價升級口味和餅皮，若加價升級起司火山，再免費贈送2包「科學麵原味Mini包」。達美樂號召消費者可以發揮創意，1990年，推出「經典雞塊」受歡迎至今的紅龍，今年10月新品推薦，全新奶香風味的「煙燻起司雞塊」，不用沾醬也好吃。還有火腿起司、蘑菇燻雞、松露蕈菇3款口味的「焗香披薩派」，主打以莫札瑞拉起司、切達起司內餡，搭配帕瑪森起司派皮，一次享受三種起司口味。10月1日至10月31日，指定通路購買「紅龍煙燻起司雞塊」或「紅龍焗香披薩派」，就可參加FB曬單抽氣炸鍋等好禮。◾️紅龍品牌日10月5日（一）15:00-21:00，在台北松菸大道推出快閃餐車，根據現場活動公告，打卡完成指定社群任務，即可「免費兌換3塊紅龍煙燻起司雞塊」。◾️紅龍與「NO TROUBLE/無毛病漢堡」餐車合作，點購任一漢堡餐點，可享10元加購「3塊紅龍煙燻雞塊」優惠，餐車巡迴場次:10月9日至10月11日周末市集：台北心中山線形公園10月19日至10月24日台中爵士音樂節：台中市民廣場與草悟道10月31日至11月1日萬聖節市集：台北圓山花博提醒大家，活動詳情以現場公告為主。