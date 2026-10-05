全聯福利中心牛奶優惠被挖出！有網友分享在全聯購買指定品牌牙膏滿額 398 元，實測真的成功以「0 元加購」獲得光泉家庭號大鮮奶一罐，興奮直呼太超值。不過消息曝光後，網路隨即掀起正反熱議，有人狂讚送大瓶鮮奶極具誠意，也有精打細算的內行人指出「價錢早就算進牙膏裡」，評價相當兩極。
🟡買滿398元指定商品送鮮奶！網友實測免費帶回家
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，前往全聯補貨買一送一的高露潔抗敏感牙膏時，發現滿 398 元即可 0 元加購光泉大鮮奶，便順手多拿一組牙刷湊滿額，結帳時確實順利免費帶走一瓶家庭號鮮奶。貼文一出立刻吸引大批網友關注，不少人驚呼「送光泉家庭號太有誠意了」、「明天一定要去補貨」。
🟡正反意見掀熱議！內行人算盤打超響質疑被貴到
然而，留言區也引來許多理性消費者的冷靜分析。有網友對照其他通路與電商價格後指出，全聯單條牙膏定價相對較高，「羊毛出在羊身上，牙膏賣得貴把鮮奶錢扣回去了」、「一次買這麼多條牙膏囤著根本沒省到」。此外，也有部分民眾反映走訪部分門市時並未看到標示，或是店家對活動細節尚不熟悉。
🟡促銷檔期至10/15止！消費前宜先評估自身需求
對於平時就有固定使用該品牌口腔清潔用品的家庭而言，趁買一送一搭配滿額贈鮮奶確實能順帶省下一筆開銷。原 PO 補充說明，該促銷檔期預計持續至 10 月 15 日止。專家建議，民眾衝門市搶購前可先向店員確認 DM 活動規範與現場庫存，並根據家中實際耗材需求評估，避免為了湊贈品反而造成過度囤貨。
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一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，前往全聯補貨買一送一的高露潔抗敏感牙膏時，發現滿 398 元即可 0 元加購光泉大鮮奶，便順手多拿一組牙刷湊滿額，結帳時確實順利免費帶走一瓶家庭號鮮奶。貼文一出立刻吸引大批網友關注，不少人驚呼「送光泉家庭號太有誠意了」、「明天一定要去補貨」。
然而，留言區也引來許多理性消費者的冷靜分析。有網友對照其他通路與電商價格後指出，全聯單條牙膏定價相對較高，「羊毛出在羊身上，牙膏賣得貴把鮮奶錢扣回去了」、「一次買這麼多條牙膏囤著根本沒省到」。此外，也有部分民眾反映走訪部分門市時並未看到標示，或是店家對活動細節尚不熟悉。
🟡促銷檔期至10/15止！消費前宜先評估自身需求
對於平時就有固定使用該品牌口腔清潔用品的家庭而言，趁買一送一搭配滿額贈鮮奶確實能順帶省下一筆開銷。原 PO 補充說明，該促銷檔期預計持續至 10 月 15 日止。專家建議，民眾衝門市搶購前可先向店員確認 DM 活動規範與現場庫存，並根據家中實際耗材需求評估，避免為了湊贈品反而造成過度囤貨。