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日本石川縣小松機場5日上午發現跑道出現裂縫，為進行緊急修復，跑道自上午10時40分左右關閉，導致航班無法起降，多架航班被迫取消、延誤或轉降其他機場，預計下午恢復運作。綜合讀賣新聞、共同社等日本媒體報導，航空自衛隊小松基地人員5日上午進行跑道檢查時發現裂縫，隨即通報國土交通省大阪航空局小松機場事務所。裂縫長寬各約40公分、深約4公分，為了確保起降安全，跑道自上午10時40分左右關閉，進行修復作業，預計下午3時40分至4時左右重新開放。由於小松機場為民軍共用機場，修復作業由負責管理跑道的航空自衛隊進行。跑道關閉也打亂當天航班。日本航空（JAL）原定上午從東京羽田飛往小松的JL185班機，途中改降名古屋中部國際機場；全日空（ANA）NH753班機則轉降富山機場。此外，日本航空一班小松飛往羽田的航班取消，其他班次也出現延誤。小松機場目前有飛往東京羽田、札幌新千歲、福岡及沖繩那霸等國內航線，國際線則包括首爾、台北、高雄及香港。跑道修復期間，各航空公司後續航班仍可能視工程進度調整。