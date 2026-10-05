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▲「2026城市嶼浪市集嘉年華－牽絲市集」於10月3、4日在高雄駁二塔及輕軌大義站前舉行，兩日活動吸引逾13萬人次參與。（圖／高市府青年局提供）

▲熊本縣知事木村敬（右三）走訪青年局輔導品牌「絲果伊－拉絲糖葫蘆」，品嚐牽絲糖葫蘆的甜蜜滋味。（圖／高市府青年局提供）

▲不只飄散美食香氣，現場更化身青年樂團的圓夢舞台！兩日由11組人氣卡司攜手新世代樂團輪番登台。（圖／記者陳美嘉攝）

「2026城市嶼浪市集嘉年華－牽絲市集」10月3日至4日在高雄駁二塔及輕軌大義站前熱力登場。高市府青年局指出，兩日累計吸引逾13萬人次熱情湧入、創造逾180萬元經濟產值。現場集結80組青創品牌大秀牽絲美食、特色飲品到質感手作與生活選品，搭配高速青春培力樂團及人氣卡司等11組陣容輪番登台，讓港灣從午後一路沸騰至夜晚。日本熊本縣知事木村敬、熊本縣議會議長內野幸喜及熊本縣議員溝口幸治等十餘位跨海貴賓，昨（4）日抵台首站隨即驅車直奔駁二，在高雄市副市長李懷仁與青年局長林楷軒陪同下展開市集巡禮。訪團一行先後走訪輔導品牌「一樂」、「絲果伊－拉絲糖葫蘆」、「朕買單－純天然寵物手作食品」，以及合作店家「Roof Island 屋頂餐酒館」。外賓不僅品嚐打破傳統、改用吸管喝的特色豆花與金黃拉絲糖葫蘆，更交流泰式牽絲美食的研發巧思，並對青年品牌精準鎖定毛孩商機推出的黃色系無添加手作寵物食品深感驚豔。木村敬知事盛讚青年攤車「既保留在地飲食底蘊，更具備市場的創意與商業潛力」，也讓台日雙城交流從官方互訪無縫對接至第一線的青創攤車現場，感受高雄人滿滿的熱情與活力。今年首度設置的「輔導品牌翻身故事牆」也成為現場超吸睛焦點，集結33組115年度立案輔導青創品牌的真實創業故事，從創業起步、摸索挑戰到逐步站穩市場，完整呈現青年頭家一路走來的創業歷程。現場更設計起司貼紙、打卡及品牌追蹤等互動任務，民眾完成指定任務還能兌換「城市嶼浪」限定圓扇及市集消費券。不只飄散美食香氣，現場更化身青年樂團的圓夢舞台！兩日由11組人氣卡司攜手新世代樂團輪番登台。青年局長林楷軒表示，「城市嶼浪」是青年攤車輔導計劃成果的展演舞台。從商品設計、品牌對話到現場銷售，每一次面對消費者都是最直接的實戰修練；今年更首度將國際交流搬進市集，從6月赴日交流到如今熊本知事率團回訪，不僅見證雙城情誼，更實質為高雄青年搭建起接軌國際的互動平台。