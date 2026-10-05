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▲韓媒說陳妍希是背叛台灣的國民初戀。（圖／翻攝서울신문）

曾以電影《那些年，我們一起追的女孩》「沈佳宜」一角紅遍亞洲、被封為「國民初戀」的43歲女星陳妍希，10月1日中國國慶時穿著鮮紅洋裝，站上萬里長城高唱〈我的祖國〉，畫面迅速紅到南韓，韓媒更以「背叛台灣的國民初戀」形容她，過往在中國發展及多次表態「台獨死路一條」也跟著被翻出。今年10月1日中國國慶，陳妍希參與央視《中國夢・家國情—2026國慶特別節目》，她先在長城錄製宣傳ID，對著鏡頭說出「祝祖國山河錦繡」，之後又與劉濤、張智霖等藝人合唱〈我的祖國〉；她也在微博分享影片，寫下「寸寸赤心，眷戀華夏熱土」、「抒發心底濃濃的家國摯愛」，最後更祝願「我們偉大的祖國國泰民安」。陳妍希的中國國慶演出立刻紅到南韓，韓媒特別以「背叛台灣的國民初戀」為題報導，除了翻出她當年靠《那些年，我們一起追的女孩》紅遍亞洲的往事，也將昔日「沈佳宜」的清純劇照，與在萬里長城唱〈我的祖國〉的畫面做成對比；報導更整理台灣網友反應，包括「放棄台灣國籍跟健保吧」、「支持妳堂堂正正當個中國人」等留言。2024年5月賴清德就任總統後，陳妍希也曾轉發央視「台獨是死路一條」相關貼文，並寫下「台灣必將回歸祖國的懷抱」，多則兩岸相關表態也被韓媒翻出，政治立場明確引發熱議。陳妍希2011年靠《那些年，我們一起追的女孩》飾演沈佳宜爆紅，清純形象讓她成為一代人的青春記憶，之後演藝版圖轉往中國，2014年拍攝《神鵰俠侶》時與中國男星陳曉相戀，2人2016年結婚並育有一子，直到2025年宣布離婚。婚姻結束後，她工作重心續留中國演藝圈，參與多檔綜藝及戲劇，代表作包括《但願人長久》、《狙擊蝴蝶》等。