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▲傅兆玄奪下男子跳高金牌，依國光獎勵加碼規定，獎金可達450萬元。（圖／記者朱永強攝影）

▲謝淑薇與梁恩碩合作拿下網球女雙金牌，共同為中華隊貢獻本屆5金之一。（圖／特派記者朱永強攝）

2026愛知名古屋亞運落幕，中華代表團拿下5金、17銀、33銅，獎牌榜排名第15，金牌數創1990年北京亞運以來新低。選手國光獎金初估1億9410萬元，比杭州亞運少9090萬元。除了兩屆競賽項目不同，老將持續貢獻獎牌、年輕選手如何接棒，也是本屆賽後受到關注的議題。杭州亞運結束時，中華隊以19金、20銀、28銅排名第6，共收下67面獎牌；本屆總牌數減為55面，金牌少14面、銀牌少3面，銅牌則增加5面。不過，兩屆比賽項目有所差異。杭州亞運滑輪溜冰貢獻7金，圍棋與橋藝各拿1金，合計9金，占上屆金牌近半數，這3種運動本屆均未舉辦。本屆5金分別來自傅兆玄男子跳高、王冠閎男子200公尺蝶式、林郁婷女子拳擊60公斤級、余凱文與黃詩媛軟式網球混雙，以及謝淑薇與梁恩碩網球女雙。本屆金、銀、銅牌獎勵分別計7、34、126人次。亞運金牌獎金300萬元、銀牌150萬元、銅牌90萬元，田徑、游泳與體操符合規定者，再加發二分之一。傅兆玄與王冠閎各可獲450萬元；男子4×100公尺接力銀牌4名選手，每人加碼75萬元，各可獲225萬元；林仲威男子400公尺跨欄銅牌，以及男子體操團體5名選手，每人可獲135萬元。本屆選手獎金初估1億9410萬元，較杭州當時初估的2億8500萬元減少約31.9%。本屆中華隊仍有資深選手在重要項目貢獻獎牌。謝淑薇與梁恩碩合作拿下網球女雙金牌；曾雅妮則與徐薇淩、錢珮芸攜手，收下高爾夫女子團體銅牌。同時，傅兆玄跳高奪金、王冠閎將上屆200公尺蝶式銀牌推進為金牌，也為田徑與游泳帶來突破。舉重、桌球、羽球等項目面臨老將傷勢或退役，以及新秀尚待接班的課題。曾雅妮返台時也表示，已與運動部長李洋討論體育推廣，希望共同協助年輕與中生代選手。名古屋亞運落幕後，接下來將迎向2028年洛杉磯奧運。既有主力如何維持競爭力、年輕選手能否累積國際賽經驗，將是中華隊後續備戰的觀察重點。