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▲觀光局長高閔琳與日本貴賓於月世界熱氣球活動現場合影。（圖／高市府觀光局提供）

▲「2026高雄愛‧月熱氣球」愛河場活動配置及大眾運輸資訊。（圖／高市府觀光局提供）

「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」連續兩週以高雄熊造型熱氣球、大型標準熱氣球，結合月世界特殊泥岩惡地景觀，整體活動吸引逾8萬民眾造訪月世界賞球拍照。本週10月9日至11日雙十連假延續活動熱潮、移師愛河；除熱氣球繫留體驗、高雄熊熱氣球展演，每日下午3時至晚間9時還有假日市集。觀光局長高閔琳表示，2026「高雄愛 ． 月熱氣球」月世界場次活動兩週吸引逾8萬人次造訪，第二週繫留體驗門票全部售罄、整體售票率達9成以上；活動串聯在地美食及周邊景點，成功吸引遊客走進田寮，持續擴大活動帶動地方觀光及產業消費效益。本週雙十連假（10月9日至10月11日）將移師愛河水岸，透過熱氣球展演與繫留體驗，帶領遊客以不同視角探索高雄。高閔琳局長指出，高雄日前榮獲英國《泰晤士報》（The Times）評為全球20座最適合秋季造訪的城市、名列全球第10；為持續拓展國際觀光交流、提升城市能見度，今年「高雄愛‧月熱氣球」特別邀請「日本台灣交流協會」高雄事務所福永護（Fukunaga Mamoru）所長、副所長門野勉（Kadono Tsutomu）、日本熊本縣議會前議長溝口幸治（Mizoguchi Koji）議員，以及熊本縣球磨地域振興局次長畑中利德（Hatanaka Toshinori）一同走訪高雄田寮月世界，實際感受高雄秋季宜人的氣候溫度與特色景點的觀光魅力。「2026高雄愛‧月熱氣球」10月9日至11日國慶連假將移師愛河，目前繫留體驗線上票券已全數完售，如欲搭乘可於活動現場洽詢。考量氣候條件與風況，體驗時段上午約6時至8時、下午約4時至5時30分；另熱氣球體驗活動受風速、風向、氣流等天候因素影響，各場次實際升空情形均由專業飛行團隊現場評估，以安全為最高原則。觀光局指出，愛河場次除可搭乘繫留熱氣球從空中俯瞰愛河及城市景觀，也可漫步河畔，或搭乘愛之船、貢多拉從水面欣賞熱氣球；雙十連假連續三天，每日下午3時至晚間9時另規劃假日市集，串聯熱氣球、水岸遊程及市集活動，提供多元旅遊選擇。誠摯歡迎外縣市及海內外遊客安排高雄秋季行程，白天走訪城市景點、品嚐在地美食，傍晚來到愛河賞熱氣球、逛市集、遊水岸，感受高雄秋季限定的旅遊魅力！觀光局提醒，連假期間預期將有較多旅遊人潮，建議民眾多利用捷運、輕軌等大眾運輸工具前往，並於出發前留意活動最新資訊。更多高雄旅遊及「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」活動資訊，歡迎至「高雄旅遊網」官網，或追蹤官方Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。