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▲台北市長蔣萬安（如圖）公開邀請蔡康永出席競選總部成立大會並安排入座「搖滾區」。（圖／記者嚴俊強攝）

名主持人蔡康永因為參加民進黨台北市長候選人沈伯洋的競總成立大會，即便本人強調來意是「想聽聽看各方意見」，並沒有表態立場，依然遭到中國輿論撻伐和抵制，今（5）日他回應國民黨候選人蔣萬安的造勢活動邀請，指出會「欣然前往觀摩學習」，不過中國網友普遍不以為然，怒轟蔡康永：「模糊重點、轉移注意力！」對於蔣萬安公開邀請出席競選總部成立大會並安排入座「搖滾區」，今天中午，蔡康永在粉專發文、高EQ回應：「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛。」並謝謝市長的關心也預祝活動成功，最後祝福大家平安愉快。蔡康永此話一出，關鍵字「蔡康永說是市長邀請自己去的」立刻登上微博熱搜，中國網友怒火未消，甚至曲解蔡康永的發言，「開始模糊重點轉移注意力了！言下之意就是他為頑固台獨分子沈伯洋站台也是受邀請去的，看到了他的雞賊的地方吧」、「他就是『我就是獨了呀』你們奈我何呢」、「蔣萬安給他台階下他還真順著下」、「算了吧」、「他但凡硬氣點我還敬他三分，結果還是這麼的兩面三刀假惺惺」、「怎麼敢做不敢擔呀？慫貨」、「他說話這麼藝術，這回大眾還信他那！」昨天下午，蔡康永被媒體目擊出現在沈伯洋的競選總部成立大會，參與活動約1小時後，蔡康永便離開現場，被問及現場這麼多人是否會感動，蔡康永回應「就是來見識一下」，再被問是否有被現場人潮嚇到，蔡康永則說：「我想很多人就是參與嘛！」對於是否表態支持沈伯洋，蔡康永強調「我想要聽聽看各方的意見」，有記者問他是否會現身國民黨候選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永則表示：「有機會的話，如果訪問得到每一位候選人會很棒啊！」經紀人則回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」