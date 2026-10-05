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肯德基套餐買一送一！6炸雞＋6蛋撻333元 10月連假速食優惠代碼

買一送一！

▲買一送一！肯德基10月連假速食優惠開吃。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

三商炸雞：買5送5！套餐99元起 國慶連假優惠

炸雞買5送5！

套餐99元！

▲三商炸雞買5送5！國慶連假優惠。（圖／三商炸雞jgssg.com.tw）

10月迎接雙十國慶日，快吃速食優惠！肯德基表示，「連假超雞省」優惠明天10月6日開賣，大方推出「咔啦脆雞套餐買一送一」，還有「6炸雞＋6蛋撻333元，下殺46折起優惠代碼一覽。三商炸雞表示，「人氣炸雞季」開吃炸雞桶買5送5。《NOWNEWS今日新聞》整理10月連假速食優惠一次掌握。肯德基推出，「連假超雞省」限時優惠，10月速食優惠下殺46折起，吃得好澎湃！◾️：「咔啦脆雞 x 4＋小無糖綠茶 x 2」特價175元，10月6日至10月19日。◾️，10月6日至10月29日。◾️，10月6日至10月29日。南洋酸甜醬、BBQ 煙燻醬或韓式辣醬3種口味任選1種。即日起至10月26日，肯德基外送單筆消費滿800元，即贈「原味蛋撻禮盒」一盒。迎接雙十國慶連假，三商炸雞推出「人氣炸雞季」，即日起至11月4日，開吃三大速食優惠：◾️（原價650元），口味可選義式、脆皮、原味或辣味。◾️（原價194元）。◾️（原價420元）。提醒大家，優惠限內用、外帶，外送平台不適用。