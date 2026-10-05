我是廣告 請繼續往下閱讀

▲T.O.P.高雄見面會門票滯銷。（圖／翻攝拓元）

BIGBANG前成員T.O.P.（崔勝鉉）本月2日才認愛《挑情醜聞》NANA（林珍兒），沒想到戀情公開3天，高雄見面會票房就出現尷尬場面！T.O.P.將於12月19日在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，門票經過會員優先購、昨（4）日全面開賣，截至今（5）日下午仍有大批票券尚未售出，除了6300元VIP區完售，5800元、4800元及3800元都有多個區域仍顯示「熱賣中」，部分區域甚至還剩下破百張。T.O.P.高雄見面會其實已經歷過2輪售票，10月3日中午12點進行TOPSX官方會員優先購票，隔天再全面開賣，從目前拓元售票頁面來看，6300元的VIP A至D區共4區已全部售罄，但其餘票價仍未清空；5800元區沒賣完，橙207區也還剩73張、橙209區更剩94張，4800元區同樣有不少「熱賣中」，藍203區剩63張、綠213區剩78張；最便宜的3800元票區除了4樓部分區域完售，5樓仍有多區可買，綠514區剩47張、綠513區剩44張，整體距離完售還有一大段距離。這次全面開賣的時間點，正好撞上T.O.P.認愛NANA後的第一個週末，2日韓國狗仔《Dispatch》公開2人約會照，雙方經紀公司隨即證實戀情，透露他們因合作〈Studio54〉MV結緣，拍攝後持續往來，今年6月正式從朋友升格戀人；NANA也沒有躲躲藏藏，親自在粉絲交流平台表示：「大家應該嚇到了吧，我自己也是，還覺得有點害羞。」接著直接認愛：「我們會好好的、健康的交往下去!!!!!」親口認了T.O.P.就是男朋友。偶像公開戀情向來容易牽動粉絲心情，尤其演唱會、見面會這類高度仰賴核心粉絲買單的活動，從官宣戀愛、結婚甚至生子，都可能讓部分原本投入大量時間、金錢追星的粉絲選擇暫時退坑或降低消費。不過票房受到票價、場地大小、活動內容及地區、售票時間等因素影響，無法單憑目前餘票直接認定與戀情有關；只是T.O.P.才剛高調認愛，高雄見面會又恰巧在此時開賣，現在也只有VIP區售罄，其餘通通「熱賣中」，時間點難免引發各種聯想。