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勞動部：已勒令停工 要求提改善才能復工

沃旭能源8月初發生史上首起風機火災，10月初再發生葉片損毀事件。勞動部說明，目前理解2起案件都不涉及到人員傷亡，因此不算是《職業安全衛生法》所認定的工安意外，但相關設備損害都可能會造成職業災害之虞，因此已勒令停工，並且提出改善計畫以前不得復工。沃旭大彰化西北離岸風場8月8日發生我國第一起風機火災意外，經過近2週時間，沃旭能源及能源署8月21日共同發布聲明，表示事件發生時，風機及周圍海域均無任何人員與船舶作業，亦無人員傷亡情形，並且已經展開調查。然而，當前一份調查報告都尚未出爐前，10月2日又發生風機葉片損毀。沃旭再度發聲明表示，事件發生當時風機並無人員作業，安全區域內亦無船舶，確認無人傷亡。對於3個月內發生2起意外，沃旭說法均強調，會與風機系統廠商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）一同調查，未對外說明2起風機意外的原因。勞動部職業安全署說明，因為離岸風電背後設備及技術專業性高，因此必須先由廠商所提出報告，勞動部也會聘請外部專家來檢驗。但目前為止沃旭能源尚未提出8月火災的調查報告；而這次葉片損毀意外初步判斷為輪軸處發生裂損，但詳細原因是力矩、材料還需要調查。對於3個月2起意外，職安署強調，雖然因沒有發生人員傷亡，不屬於工安事故、職災，僅屬於設備損失的產業災害，即便無法依照《職安法》開罰，但因為相關事件若再發生，可能會造成重大人員傷亡，因此已經要求對方勒令停工，並且必須要拿出符合勞動部職安規定的改善計畫才可以復工。他進一步補充，因為風機是發電設備，如果持續無法復工修復，就無法運轉發電，同時也不會有電業收入，因此也呼籲對方盡快提出完善的調查報告及改善計畫，提供給勞動部及專家檢驗，才可以進一步恢復。