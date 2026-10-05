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▲木木（右）將擔任全新料理實境節目《17歲之火》主持人，今與FEniX夏浦洋（左）一起出席記者會。（圖／踢帕娛樂提供）

新生代主持人木木（林葦妮）接下第61屆金鐘獎戲劇類紅毯主持，今（5）日出席實境節目《17歲之火》記者會，透露目前仍全力準備中，將入圍作品、專訪內容全看過一遍，甚至壓力大到半夜會突然驚醒。此外，為了在典禮當天擁有好體態，木木表示已減肥3公斤，目標再瘦4公斤，更笑說先前看到自己在主持人發佈會上的樣子嚇了一跳，「我那時候胖得要死，我根本是大肥豬。」至於當天最擔心什麼狀況？木木則表示會怕演員們的回答與她想像中不太一樣。木木將擔任全新料理實境節目《17歲之火》主持人，今與FEniX夏浦洋一起出席記者會，她透露自己本身非常喜歡吃，也主持過外景節目、吃過不少美食，但本身不擅長料理的她，笑說：「我就真的只會煮泡麵，非常無聊。」木木也透露疫情期間曾跟媽媽學習料理，但過程非常不順利，尤其非常害怕煎魚時油炸起來的時候，「我看起來就很笨手笨腳的樣子。」除了擔任節目主持人，木木也接下金鐘獎戲劇類紅毯主持工作，被問到目前準備情況？她直言還很不夠，認為自己屬於「功課型選手」，必須做出200分的努力，才會表現得游刃有餘，因此這段時間她將所有入圍作品、專訪全看過一遍，自己去抓每個重點。此外，木木也坦言準備期間壓力超大，甚至睡覺睡到一半會突然驚醒，然後開始狂背典禮播出平台等內容。至於最怕哪一個環節出錯？木木直言先前主持綜藝類，前輩們可能會知道回答什麼有效果，但演員們大多非常有魅力、有氣質，擔心回答會跟她想像中的比較不一樣，所以會覺得有點緊張。而距離典禮剩下不到1個月，木木透露目前已經瘦了3公斤，希望還能再減4公斤，笑說先前記者會上，因生日月比較放縱，看到照片讓她嚇了一跳，自嘲是「大肥豬」。而Ozone文廷日前爆出劈腿風波，目前全面停工，先前工作中經常碰面的木木，也表示雙方沒有聯絡，至於看到新聞時的反應？她說：「沒有什麼特別的感覺，就好好面對自己的課題。」不少粉絲也擔心團體解散，對此木木認為粉絲如果會擔心，可以用行動支持像是聽新歌等等。