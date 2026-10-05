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醫界連署破7300人！黃國昌嗆：兩件完全不同的事情

黃國昌談台北市長選戰：不是主將就別指點江山

年底地方選舉倒數，台北市長之戰近期掀起反毒議題攻防，針對醫界發起連署，譴責台北市長蔣萬安「污名化毒品防治專業與針具發放作業」，民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪時表示，現在根本是在比誰的喇叭比較大聲，甚至把別人沒有講過的話「塞到別人嘴巴裡面」，直問：「難道這些醫界大老連基本的識讀能力都沒有嗎？」醫師杜承哲日前在臉書發起「醫藥專業連署譴責國民黨污名化毒品防治專業與針具發放作業」活動，反對蔣萬安污名化毒品防治專業及針具發放作業。截至昨（4）日晚間9時30分，已有7357人加入連署，參與者除了醫界人士，也包括學生、教育工作者及一般民眾。黃國昌今天接受網路節目《誰來早餐》專訪時，被問及這波醫界連署，他認為目前的反毒攻防，變成「比誰的喇叭比較大聲」，更批評有人將對方沒有講過的話硬塞進對方嘴裡。他強調，蔣萬安並沒有污名化「美沙冬療法」，基本上只是反對在社區發放毒品。「兩件完全不同的事情，這些醫界大老連基本的識讀能力都沒有嗎？」黃國昌直言，多數民眾每天都忙於工作、照顧家庭，回到家只想好好休息、好好過生活，未必有時間深入了解相關政策，因此政治人物在討論公共議題時，更應該把事情講清楚，而不是讓不同議題彼此混在一起。至於綠營近期在首都選戰加大力道，黃國昌則表示，自己沒有特別關注台北市長選舉，認為蔣萬安目前有自己的選戰節奏，對方也沒有要求民眾黨協助，因此民眾黨「基本上就是把自己的事情做好」，如果對方有需要，能幫忙就盡量幫忙。相較於市長選舉，黃國昌表示自己目前更關心台北市議員選舉。至於主持人詢問「洋流」是否掀起熱帶氣旋？他再度重申，自己沒有特別花時間關注，因為一天只有24小時，並認為既然不是選戰「主將」，就不必過度指點江山、提供太多意見，「主將有他們的戰法跟節奏，尊重就好了。」黃國昌進一步指出，民眾黨全力支持國民黨新北市長參選人李四川，但從來不會過問對方的選舉策略與操作方式，如果李四川詢問他的看法，自己會提出建議，但真正落實時，競選團隊人多嘴雜，最後仍應由「主將」拍板定調，這也是他對台北及新北選戰的基本態度。