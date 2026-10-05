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▲中信兄弟季後賽門票資訊。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟季後賽購票時程。（圖／中信兄弟提供）

📍兄弟季後賽售票時程

▲中信兄弟季後賽購票注意事項。（圖／中信兄弟提供）

📍兄弟季後賽門票注意事項

中華職棒中信兄弟昨（4）日以12：1擊退台鋼雄鷹，奪下今年下半季冠軍，並取得季後挑戰賽3場主場優勢。季後賽首輪兄弟將交手統一7-ELEVEn獅，賽事時間為10月9日至10月12，G1、G3、G4在台中洲際球場舉行，兄弟今（5）日公布售票資訊，G1內野最貴1000元、最便宜外野500元，G3、G4內野最貴800元，最便宜外野400元。10月6日開放會員優先購票，10月7日晚間18點全面開賣。兄弟昨日在洲際主場以12：1輕取台鋼雄鷹，奪下今年中職下半季冠軍，也搶下季後挑戰賽門票，將於10月9日與獅隊展開4戰勝3制季後賽。兄弟在今年季後賽擁有1勝以及3場主場優勢，G1、G3、G4主場皆排在大本營洲際棒球場。兄弟球團今日公布售票資訊，此次門票不分全半票，另保留身心障礙票。10月9日G1內野本後AB區900元、內野熱區C-F分為1000元與950元，內野G-K區與內野上層為800元，外野全區為500元。10月11日至12日G3、G4內野本後AB區700元、內野熱區C-F分為800元與750元，內野G-K區與內野上層為600元，外野全區為400元。兄弟將提供會員優先購票，10月6日10點至12點為洲際季票優先選位（保留原座位付款），13點至16點洲際季票優先購票（限購4張），17點至22點猛象、艾樂粉、親子象會員優先購票（限購4張）。10月7日10點至12點享象悠遊卡優先購票（限購2張）。10月7日晚間18點全面開賣。🐘2026洲際季票優先選位（保留原座位付款）：10/6（二）10:00–12:00🐘2026洲際季票優先購票：10/6（二）13:00–16:00（限購4張）🐘2026猛象、艾樂粉、親子象會員優先購票：10/6（二）17:00–22:00（限購4張）🐘2026享象悠遊卡優先購票：10/7（三）10:00–12:00（限購2張）🐘鼎極卡（須達消費門檻）：10/7（三）13:00–14:00（限購2張）🐘全卡種（須達消費門檻）：10/7（三）15:00–16:00（限購2張）🐘購票開放時間：10/7（三）18:00起❗️季後挑戰賽所有場次預售票僅提供「電子票券」，不開放超商機台售票與取票服務。❗️線上購票請上「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」，若未加入售票網會員請提早註冊。❗️季後挑戰賽各場次預售票皆販售至當天開賽後2小時止，故比賽當天現場售票窗口不開放售票，僅提供現金補票服務。❗️部分安卓用戶於使用「CTBC SPORTS」App 時，可能發生電子票券無法正常顯示或應用程式閃退之情形，建議您先將原有 App 刪除，並至 Google Play 商店重新下載最新版本(1.0.9) 後再重新登入確認票券。❗️如因個人因素需申請因事退票，請於比賽日前3天辦理，需加收一成手續費；距比賽日兩天內購買之票券(含當日購買)皆不得申請退票，請謹慎選購。❗️持電子票券入場，建議先使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人加速進場速度，孩童入場需家長陪同，且QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。❗️中信兄弟球團呼籲，切勿購買來路不明票券，若因購買二手票、代購或任何非官方授權票券而產生消費糾紛，將無法保證權益，主辦單位恕不負責亦無法提供協助。