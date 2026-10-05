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上賽季攻城獅首創並引發熱烈討論的「浮動票價制」，新賽季將擴大席次試行範圍。

▲上賽季攻城獅首創並引發熱烈討論的「浮動票價制」，新賽季將擴大席次試行範圍。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅三位外援啦啦隊成員的班表今日正式公開。（圖／攻城獅提供）

新竹御嵿攻城獅今（5）日於攻城獅訓練基地盛大舉辦開季媒體日，正式宣布新賽季年度口號為「誰說不行」。新賽季攻城獅團隊本土球員平均年齡僅26歲，宣告球隊正式進入由新生代接棒的全新篇章。攻城獅新賽季的票價也確定採浮動票價，並同時公布韓援3本柱的排班班表。儘管面臨陣容換血，攻城獅本季季票銷售依舊表現亮眼，再度突破500組大關。本季包括東、西全區場邊席、北側部分場邊席，以及「究極獅心瘋」席次皆全面導入浮動票價。機制以球隊即時表現為基準，不論主客場賽事勝負，每贏一場比賽加價500元、每輸一場則折價500元。其中至尊場邊席最高票價採「無上限」設定，其餘特定區域最高票價介於4000元至6000元之間，最低票價下限則統一守在500元。每場賽事結束後，球團將於當晚24：00在官方APP即時更新後續場次票價。為了打造最具壓迫感的主場氛圍，攻城獅球團今年特別在客隊球員席正後方新增專屬特色席次「強力獅壓區」。購買該區域的球迷將可獲得球團提供的專屬應援道具，預計透過極高分貝的近距離吶喊與干擾，將主場震撼力拉滿。除新賽季的隊伍陣容與主場體驗全面升級外，攻城獅新賽季也有全新韓籍應援陣容。本次加盟的三位韓職級女神各具風格，包括曾效力韓職起亞虎與三星獅的劉世彬、曾任KT巫師啦啦隊的李藝斌，以及活躍於棒、籃、排、足球等多項職業聯賽的「短髮電眼女神」鄭熙靜。三位外援啦啦隊成員的班表今日正式公開。攻城獅上半季例行賽單場票將於今日中午起開放季票會員優先預購，並於10月9日17:00在攻城獅官方APP與拓元售票系統全面開賣。