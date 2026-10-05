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統一發票哪縣市最會開？台北奪冠、連江縣沒人領過1000萬

其中冠軍由台北市開出286張最多、亞軍則是新北市223張、季軍則是台中市147張

連江縣則是16年來沒有開出半張過，成為全台唯一沒有人中過千萬特別獎的縣市。

▲統一發票開出千萬獎項縣市統計，直轄市六都全部在前六名，離島地區人口因為較少中獎數也少，連江縣則是一張千萬大獎都沒開出過。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

雲端發票政策大力狂推快跟上！500元獎項暴增至435萬組

從2025年5月本來雲端發票專屬獎只有245萬組，到今年2026年7月最新一期已經開出435萬組