統一發票最新一期7月、8月中獎清冊名單出爐，本期1000萬特別獎開出17張、200萬元特獎開出11張，你是那位幸運得主嗎？常常我們在購買台灣彩券時，總愛看哪個號碼最旺、哪個縣市最常開出頭獎，那你會不會也好奇統一發票最常中1000萬的縣市是哪裡？根據財政部最新資料，台北市16年來以開出286張最多奪冠，而中獎最冷門地區則是連江縣，16年沒有人中過1000萬統一發票。
統一發票哪縣市最會開？台北奪冠、連江縣沒人領過1000萬
根據財政部官網最新統計，從2011年1月、2月期統一發票開獎以來，每期1000萬元特別獎（稅後實領796萬元）中獎縣市統計，截至2026年5月、6月期，累計開出1302張千萬特別獎中獎發票。
其中冠軍由台北市開出286張最多、亞軍則是新北市223張、季軍則是台中市147張，第四名以及第五名分別是高雄市136張以及桃園市123張。最冷門的地區倒數前三名都是離島地區，澎湖縣開出5張、金門縣開出1張，連江縣則是16年來沒有開出半張過，成為全台唯一沒有人中過千萬特別獎的縣市。
探究其原因，可以看出雙北人潮因為較多，開出的發票自然也就比較多，前五名全部都是直轄市，人口眾多，像是台南也是排在第六名有89張，接著第七名的彰化縣就只剩下45張幾乎腰斬。而離島的人潮較少，開出的發票基數不夠多，自然中獎的張數也就相對稀少。
雲端發票政策大力狂推快跟上！500元獎項暴增至435萬組
就算沒中1000萬、200萬大獎，提升中獎率也是非常重要的，財政部近幾年為了大力推廣雲端發票政策，鼓勵民眾多使用載具儲存雲端發票，從2025年5月本來雲端發票專屬獎只有245萬組，到今年2026年7月最新一期已經開出435萬組，短短一年多的時間，竟然就暴增190萬組獎項，讓使用雲端發票的民眾中獎率大幅提升。
目前台灣還有約3成民眾沒有使用雲端發票，如果你還沒有自己的專屬載具條碼，只要到財政部電子發票整合平台申請，輸入自己的手機號碼、電子信箱、自訂驗證碼（密碼）以及平台簡訊認證通過後，就可以完成申請，接著登入電子信箱收取驗證信，開啟中獎通知、變更驗證碼（密碼）功能，去消費時就能出示手機條碼提供店家掃描，不用再拿紙本、電子發票啦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據財政部官網最新統計，從2011年1月、2月期統一發票開獎以來，每期1000萬元特別獎（稅後實領796萬元）中獎縣市統計，截至2026年5月、6月期，累計開出1302張千萬特別獎中獎發票。
其中冠軍由台北市開出286張最多、亞軍則是新北市223張、季軍則是台中市147張，第四名以及第五名分別是高雄市136張以及桃園市123張。最冷門的地區倒數前三名都是離島地區，澎湖縣開出5張、金門縣開出1張，連江縣則是16年來沒有開出半張過，成為全台唯一沒有人中過千萬特別獎的縣市。
探究其原因，可以看出雙北人潮因為較多，開出的發票自然也就比較多，前五名全部都是直轄市，人口眾多，像是台南也是排在第六名有89張，接著第七名的彰化縣就只剩下45張幾乎腰斬。而離島的人潮較少，開出的發票基數不夠多，自然中獎的張數也就相對稀少。
就算沒中1000萬、200萬大獎，提升中獎率也是非常重要的，財政部近幾年為了大力推廣雲端發票政策，鼓勵民眾多使用載具儲存雲端發票，從2025年5月本來雲端發票專屬獎只有245萬組，到今年2026年7月最新一期已經開出435萬組，短短一年多的時間，竟然就暴增190萬組獎項，讓使用雲端發票的民眾中獎率大幅提升。
目前台灣還有約3成民眾沒有使用雲端發票，如果你還沒有自己的專屬載具條碼，只要到財政部電子發票整合平台申請，輸入自己的手機號碼、電子信箱、自訂驗證碼（密碼）以及平台簡訊認證通過後，就可以完成申請，接著登入電子信箱收取驗證信，開啟中獎通知、變更驗證碼（密碼）功能，去消費時就能出示手機條碼提供店家掃描，不用再拿紙本、電子發票啦！