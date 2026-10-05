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富邦集團前總裁蔡萬才過世12年，為紀念他一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立的「蔡萬才台灣貢獻獎」也邁入第6屆，並於今（5）日舉行贈獎典禮，今年由基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎。富邦集團董事長蔡明忠致詞也提到，富邦資產破14兆是台灣最大集團，父親認為經營企業不是只顧著賺錢，壯大後所負擔的社會責任應該更沈重，富邦這幾年也投入文化、教育、體育各領域發展，也感嘆「富邦悍將從沒打過台灣大賽，10年來球迷還不離不棄，大概也認為還有這種傻子不斷投入金錢及時間。蔡明忠也提到，父親蔡萬才生前念茲在茲希望規劃「台灣貢獻獎」，表揚對台灣有重大貢獻者；家族繼承其遺志，2015年首度設立「蔡萬才台灣貢獻獎」至今已有12年，期盼此一獎項實踐總裁「取之社會，回饋社會」的精神，並成為推動社會持續前進的正向力量。蔡明忠說，今年是富邦成立65周年，早年與弟弟蔡明興吃完晚飯，都會到父親書房一起聊天，當時父子3人都還在抽煙，就愈聊抽愈多，愈聊愈開心，富邦也在書房會議中逐步成長茁壯，如今資產已超過14兆元、員工7萬人，已經是台灣資產最大的企業集團，產業從金融出發，橫跨電信、電商種種。不過，蔡明忠說，父親認為經營企業不是只顧著賺錢，現在壯大了，負擔的社會責任應該更沈重，所以，這幾年富邦在各個領域像文化、教育、體育、公益各領域，甚至也感嘆富邦悍將隊從沒打過台灣大賽，10年來球迷不離不棄，笑稱大概也認為還有這樣的傻子不斷投入金錢跟時間。不僅如此，在關懷弱勢族群部分，富邦慈善基金會的招牌項目就是愛心做公益，不只自己捐錢，也號召客戶一同幫助偏鄉小朋友，讓他們每天有好的營養，錢也不是給父母親，而是直接給學校，累計有300多萬學童受益。蔡明忠也分享一個小故事，最近接到屏東派出所一位主管寫信給慈善基金會，感謝20年多年前對他的支持，讓他現在可以當警界小主管，接到來信，蔡明忠特別感動，今年蔡萬才台灣貢獻獎有2組人，再次看到「台灣最動人的風景」，有人是長期守護生命及社會安定，也有是豐富文化傳承與創新，對台灣這塊土地貢獻都令人動容感謝。代表基督教門諾會花蓮黎明機構領獎的董事呂信雄表示，50年來，黎明所做的多是平凡卻不易被看見的日常工作，這次獲獎不只是對機構的肯定，更是對長期陪伴身心障礙者的工作夥伴、家庭及社會支持者的肯定。在黎明機構裡，身心障礙者透過完善機制，從生活照顧中學會自立，成為有能力、有選擇，甚至能進一步為社會貢獻的人。展望下一個50年，黎明將持續從人的需要出發，提供不同人生階段所需的支持，也期盼社會將關懷轉化為實際行動，讓更多生命被看見、被尊重，走出屬於自己的道路。代表明華園戲劇總團領獎的孫翠鳳則指出，獲頒「蔡萬才台灣貢獻獎」，是對長期投入歌仔戲傳承與創新的肯定，也讓這項珍貴的台灣文化再次被看見。明華園時時刻刻不忘扎根與傳承，並用文化去療癒、照顧各層次的人，透過義演，腳步遍及監獄、弱勢團體，以文化教育傳達正面觀念達到好的成果，甚至遠至非洲為愛滋孤兒義演，讓世界偏遠角落也能一起體驗文化饗宴。面向創團100週年，明華園將持續守住歌仔戲傳統藝術根基，並透過跨域合作、教育、文化商品及IP開發，拓展文創與藝術發展的可能，讓歌仔戲走進更多年輕世代，延續台灣文化並走向國際舞台。