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沖繩知事怒批：美軍教育、軍紀根本沒有發揮作用

▲沖繩知事古謝玄太。（圖／美聯社／達志影像）

駐沖美軍表遺憾但未道歉 日政府：極度遺憾

監視器拍下嫌犯帶走物品 警方追查兩人關係

日本沖繩一名39歲女子涉嫌遭駐日美軍海軍陸戰隊員殺害，引發當地強烈反彈。沖繩縣知事古謝玄太5日表示，這是「絕不能坐視不管」的重大事件，計畫本週親赴東京，向日本首相高市早苗、防衛大臣小泉進次郎等人提出嚴正抗議，要求徹查案件並督促美軍整頓軍紀、防止類似事件再次發生。綜合日本放送協會（NHK）等日本媒體報導，隸屬美軍普天間基地的20歲海軍陸戰隊上等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard），涉嫌3日凌晨在那霸市若狹一間飯店殺害39歲女子，並帶走對方錢包及背包，4日遭警方依強盜殺人罪嫌逮捕。警方最新調查顯示，女子死因為頸部遭壓迫導致窒息。警方也在案發飯店附近尋獲女子的背包，錢包仍留在其中。目前巴拉德否認犯案，聲稱「我不知道」，警方正進一步調查兩人關係及嫌犯案發前後的行蹤。古謝4日表示，這起重大惡性犯罪對長期與美軍基地比鄰而居的沖繩居民造成巨大衝擊，也帶來新的不安，「絕對無法容許，令人感到非常憤怒」，並向死者及家屬表達哀悼。由於沖繩過去每逢發生美軍人員相關犯罪，地方政府都會要求美方採取防止再犯措施，古謝直言，如今又發生重大刑案，「不得不說，美軍整頓紀律及對官兵的教育完全沒有發揮作用」。古謝5日下午召見駐沖繩美軍最高負責人、美軍沖繩地區協調官華森（Benjamin Watson）中將，以及美國駐沖繩總領事、日本防衛省沖繩防衛局長與外務省沖繩事務所相關官員，正式提出抗議，要求美軍全面配合調查並徹底整頓軍紀。他並計畫本週前往東京，尋求與高市早苗、小泉進次郎等人會面，要求日本中央政府採取進一步措施。華森接受抗議時表示，對這起嚴重事件「深感痛心」，了解案件已對「身為鄰居的沖繩民眾帶來巨大疑慮與不安」，並向死者家屬表達哀悼，但並未就事件道歉。華森強調，美軍要求所有官兵無論執勤與否，都必須遵守最高標準的行為規範，未來也將持續要求人員保持紀律及負責任的行為，努力維持沖繩居民的信任。日本官房長官木原稔5日也表示，事件「極度令人遺憾」，日本政府將繼續要求駐日美軍徹底整頓軍紀並落實防止再犯措施。警方調閱監視器發現，一名外貌及刺青特徵與巴拉德相符的男子，案發當時曾與女子一起進入飯店房間，之後獨自帶著物品步行離開。監視器中的男子當時身穿黑色背心、黑色長褲及白色運動鞋，但警方3日晚間在沖繩市發現巴拉德時，他已換上不同服裝，不排除案發後曾更衣。警方目前持續調查巴拉德與死者如何認識、案發動機及犯案後的完整行蹤，並要求美軍協助調查。